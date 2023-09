Omlet maślankowy. To zdrowa wersja tego dania

Dodanie maślanki do omletu zmienia jego smak. Niektórzy porównują taki omlet do francuskich sufletów i mówią, że „rozpływa się” w ustach i jest delikatnie kwaśny. Dodatkową zaletą jest to, że szybko nie opada i okazale prezentuje się na talerzu. Można przygotować go zarówno na słodko, z dżemem, konfiturą czy owocami, jak i w wersji wytrawnej z dodatkiem warzyw, sera czy wędliny. Wystarczy włożyć do złożonego na pół omletu liście świeżego szpinaku, pomidory, orzechy i przekąska gotowa.

Maślankowy omlet najlepiej smażyć na maśle. Powinno się go jeść na ciepło, dlatego przed smażeniem należy przygotować dodatki, z którymi planujemy podać omlet. Danie można serwować na śniadanie, ale jest też doskonałym pomysłem na lekki lunch czy kolację.

Przepis: Omlet maślankowy

Składniki 2 duże jajka, białka i żółtka oddzielnie

½ szklanki (120 ml) maślanki

⅓ szklanki (50 g) mąki pszennej

1 łyżka miodu

szczypta soli

1 łyżka masła klarowanego, do smażenia Sposób przygotowania Przygotuj składnikiŻółtka w połącz dokładnie w dużej misce z maślanką, miodem i mąką. Ubij białka na pianęBiałka ubij ze sporą szczyptą soli na sztywną pianę, zajmie to 3 – 4 minuty. Przełóż pianę do miski z masą maślankową i za pomocą szpatułki lub łyżki delikatnie połącz z pozostałymi składnikami. Nie mieszaj zbyt długo. Usmaż omletŁyżkę masła klarowanego roztop na umiarkowanym ogniu na patelni o średnicy 20 cm. Przełóż masę, wyrównaj wierzch łyżką i przykryj szczelnie pokrywką. Smaż przez ok. 3 minuty, aż spód będzie złoty, a wierzch już delikatnie ścięty. Za pomocą szpatułki delikatnie przewróć omlet na drugą stronę. Smaż kolejne 2-3 minuty, aż nabierze złotego koloru od drugiej strony.

Maślankowy omlet jest zdrową wersją omletu

Omlet jest zalecany w diecie. Jest lekkostrawny, dostarcza energii oraz białka. Średniej wielkości omlet, o wadze 90 g zawiera ok. 9 g białka, które jest pożądane w diecie, szczególnie osób, które dbają o linię. Znajdziemy w nim też cenne witaminy: A, D, E, B12 oraz minerały, m.in.: żelazo i fosfor. Dzięki zawartości tych składników, jedzenie omletów pozytywnie wpływa na układ kostny, krwionośny i odpornościowy oraz na rozwój mięśni. Jeśli dodamy do omletu prozdrowotnie działającą na organizm maślankę, to uzyskamy jeszcze zdrowszą wersję tego dania. Maślanka zawiera bogaty zestaw witamin, m.in. z grupy B oraz wapnia. Ceniona jest również za zawartość lecytyny nazywanej „pogromcą tłuszczu”, która pomaga w utrzymaniu właściwego poziomu cholesterolu.

