Dodawaj goździki nie tylko do herbaty! Dzięki nim metabolizm przyspieszy jak rakieta

Goździki kojarzą nam się ze specyficznym, świątecznym zapachem, który staje się jeszcze bardziej intensywny, gdy połączymy je z kardamonem i imbirem. Faktycznie, w tym zestawieniu ta przyprawa występuje najczęściej. Niewiele osób wie, że spożywane solo również wpływają na smak napojów i potraw, a do tego mają właściwości odchudzające.

Czy goździki są dobre na odchudzanie?

Goździki znane są z tego, że ułatwiają trawienie i przyspieszają przemianę materii. Do tego pomagają unormować poziom glukozy we krwi, co ma duże znaczenie dla osób z cukrzycą, otyłością i nadwagą. Ich moc tkwi w pewnym składniku o nazwie eugenol, który wzmacnia i leczy uszkodzoną wyściółkę jelit. Poprawia również florę bakteryjną i niweluje zaparcia. Najlepszy efekt odchudzający uzyskamy, jeśli będziemy regularnie, nawet dwa razy dziennie, pić napar z goździków lub goździkową herbatkę. Można jeść również goździki na surowo, nie tylko zadziałają oczyszczająco, ale także odświeżą oddech.

Na co jeszcze pomagają goździki?

Goździki słyną z właściwości prozdrowotnych, głównie ze względu na zawartość witamin z grypy B, ale także witamin E i K. Znajdziemy w nich również polifenole oraz ważne minerały, takie jak wapń, żelazo, magnez, fosfor, potas, sód, cynk, miedź, selen.

Ze względu na bogactwo minerałów i witamin często stosowane są jako lekarstwo na ból – gardła i zębów! To działanie również zawdzięczają eugenolowi i antyoksydantom. Do tego redukują stan zapalny, ponieważ pomagają hamować rozwój drobnoustrojów. To nie wszystko – wspomagają także proces gojenia ran. Ponadto są także naturalnym stymulatorem układu odpornościowego.

Ile trzeba jeść goździków, aby schudnąć?

Na przyspieszenie trawienia pomoże wypicie napoju, sporządzonego na bazie kilku goździków, od 4 do 6. Jak go przygotować? Należy wsypać całe goździki do szklanki i zalać wrzątkiem, a następnie odstawić na 5-10 minut. Można również tą samą metodą przygotować napar z mielonych goździków (należy zalać wodą dwie łyżeczki przyprawy). Napar należy pić dwa razy dziennie, ewentualnie trzy, jeśli napój nie wywołuje u nas złego samopoczucia. Jeśli decydujemy się na jedzenie surowych goździków, powinniśmy spożywać ich kilka dziennie – to pomoże nam zredukować wagę.

Do czego można dodawać goździki?

Utarło się, że pora na goździki zaczyna się w okresie jesiennym, kiedy chętniej pijemy napoje rozgrzewające, na przykład zimową herbatę. Ale warto dodawać goździki na co dzień do herbaty lub kawy (wystarczą dwie sztuki). Trudno wyobrazić sobie ciasto piernikowe bez goździków. To one są również nieodłącznym elementem pomarańczy pokrojonych w plasterki, które kojarzą się ze świętami. Ze względu na to, że goździki potrafią podbić smak potraw, łączmy je z daniami mięsnymi, warzywnymi (np. modrą kapustą) czy rybnymi (np. śledziami).

Czy można przedawkować goździki?

Jak we wszystkim, także w spożywaniu goździków lub naparów na ich bazie, należy zachować umiar. Jeśli przedawkujemy tę przyprawę, narazimy się na bóle brzucha, rozwolnienia i nudności. Na niektórych niekorzystnie wpływa eugenol, wywołując reakcję alergiczną.

Czytaj też:

Jak zmiękczyć pierniki, które są twarde jak kamień? Ekspresowy patent mojej sąsiadkiCzytaj też:

Wystarczą dwa proste nawyki w codziennej diecie, a waga zacznie lecieć w dół. Przyjemnie i skutecznie