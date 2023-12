Za dwa złote zrobiłam pyszną domową herbatę zimową. Smakuje jak ta z Maka!

Herbata zimowa w McDonald’s pojawia się wyłącznie sezonowo. Ma ogromną rzeszę zwolenników – kupują ją nawet ci, którzy zwykle zamawiają w restauracji wyłącznie napoje gazowane. W czym tkwi sekret herbaty z jabłkami?

Tajemnica zimowej herbaty w McDonald’s

Klienci uwielbiają rozgrzewać się tym napojem, ale rzadko kiedy zastanawiają się, co decyduje o jego smaku. Tymczasem herbata zimowa w McDonald’s składa się z trzech składników. Jej bazę stanowi aromatyczna earl grey, do której dodany jest owocowy syrop. Chodzi o Spiced Red Berries, będący mieszanką soków z: jagód, żurawiny, malin, czarnego bzu, a także przypraw: cynamonu i goździków.

Nieodłącznym elementem napoju są słodkie kawałki jabłek, pokrojone w ćwiartki. Zazwyczaj w herbacie znajduje się około 5-6 cząstek tego owocu. W smaku herbata jest dość słodka (nawet bez dodatku cukru), a syrop sprawia, że napój rozgrzewa. Można w nim wyczuć nutkę lekkiej pikanterii i korzenny posmak. W restauracjach herbata podawana jest w 300 ml kubkach.

Jak przygotować zimową herbatę z McDonald’s w domu?

Do herbaty można dodać również plaster cytryny, pomarańczy i kilka goździków. Świetnie sprawdzi się szczypta kardamonu, który pobudzi do pracy jelita. Dobrym dodatkiem będzie też imbir albo cynamon, które podbiją smak owocowego syropu. Oczywiście, nie trzeba koniecznie parzyć czarnej earl gray, dobrym zastępstwem będzie zielona herbata. Zimowa herbata będzie doskonałym dodatkiem do domowego drwala, kanapki bardzo popularnej w sieci McDonald’s w czasie zimy.

Przepis: Rozgrzewająca herbata zimowa jak z Maka Ten przepis sprawi, że herbata zimowa stanie się twoim ulubionym napojem. Możesz go modyfikować według własnych preferencji. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 450 Składniki 1 saszetka herbaty czarnej herbaty earl gray

1 łyżeczka syropu Spices Red Berries

1 szklanka wrzącej wody

1 ćwiartka jabłka przekrojona na pięć kawałków Sposób przygotowania Zaparzanie herbatyPrzyrządzenie zimowej herbaty z jabłkami nie jest skomplikowane. Zagotuj wodę w czajniku i zaparz herbatę – możesz zrobić to w szklance, a jeśli planujesz poczęstować napojem większą ilość osób – w dzbanku. Poczekaj 3 minuty, aż smak herbaty będzie intensywny. Dolewanie syropuGdy herbata się zaparzy, dodaj do niej syrop Spices Red Berries i dobrze wymieszaj. Krojenie jabłekPokrój jabłko na ćwiartki. Następnie jedną z ćwiartek podziel na pięć mniejszych części. Dodaj je do zaparzonej herbaty. Możesz zastosować również inne ulubione dodatki, jak cynamon, imbir czy goździki.

Ile kosztuje domowa herbata z Maka?

Herbata zimowa z McDonald’s kosztuje 14,90 zł. Postanowiłam sprawdzić, czy można w domowych warunkach przyrządzić ją w tańszej wersji. W tym celu kupiłam zwykłą czarną herbatę (wybrałam opakowanie Lipton zawierające 50 saszetek w cenie 15,99 zł). W sklepach jest spory wybór tego rodzaju herbaty, ale potrafią różnić się ceną nawet o kilka złotych. Kolejny składnik postanowiłam zamówić przez internet – to syrop Monin o smaku Spices Red Berries, w butelce o pojemności 700 ml. Cena była dość wysoka – 57 zł z wysyłką. Wyszłam jednak z założenia, że pojemnik jest tak pojemny, że wystarczy na całą zimę. Kupiłam też jabłko w Lidlu – kosztowało 0,90 zł. Moją wersję herbaty postanowiłam urozmaicić goździkami (1 saszetka kosztuje 1,56 zł) i cytryną (1,20 za sztukę). Po podliczeniu wszystkich składników, wyszło mi, że przygotowanie jednej herbaty (razem z zagotowaniem wody) będzie kosztowało mnie około 2 zł, czyli o prawie 13 zł mniej niż w restauracji. Tak naprawdę w cenie jednej herbaty z McDonald’s mogę przygotować siedem zimowych napojów.

