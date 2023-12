To najlepszy owoc na odchudzanie. Sprawdzi się jako „wypełniacz” posiłków

Mowa o granacie. Te charakterystyczne rubinowe pesteczki są przede wszystkim niskokaloryczne. 100 g granatu to zaledwie 83 kalorie. Około 90 procent owocu stanowi woda. Jednocześnie granat jest bogaty w błonnik, witaminę C, potas, witaminę K i kwas foliowy. Zdaniem dietetyków serwisu o żywieniu „Eat This!” to najlepszy owoc na odchudzanie.

Dlaczego granat jest dobry na odchudzanie?

Głównym atutem granatu jest jego niskokaloryczność. Dlatego może on być dobrym wypełniaczem potraw. Włączenie do codziennej diety niskokalorycznych pokarmów o dużej objętości, doskonale pomaga w utracie wagi, ponieważ daje uczucie sytości i ułatwia utrzymanie deficytu kalorii. Jednocześnie granat jest bogaty w błonnik, dzięki czemu usprawnia pracę jelit.

Dotychczasowe badania sugerują także, że granat może mieć pozytywny wpływ na redukcję tkanki tłuszczowej. Chociaż większość dostępnych badań koncentruje się na ekstrakcie z granatów, skoncentrowanym źródle tego owocu, eksperci serwisu „Eat This!” podkreślają, że spożywanie całych owoców również może przynosić korzyści w redukcji tkanki tłuszczowej.



Warto przy tym pamiętać, że granat to także owoc sprzyjający zachowaniu zdrowego serca, pomagający regulować ciśnienie krwi i poziom cukru we krwi.

Do czego wykorzystać granat?

Granat jest owocem niezwykle wszechstronnym, ponieważ można go wykorzystać zarówno do słodkich, jak i wytrawnych dań. Świetnie nadaje się jako składnik niskokalorycznych, zdrowych deserów, koktajli, ciast (także jako dekoracja). Granat można śmiało dorzucać do lekkich sałatek na bazie zielonych warzyw, z dodatkiem chudych mięs, owoców morza czy serów. Kwaśne owoce granatu będą dodawać świeżości także cięższym daniom, typu pieczone mięsa. Czerwone, pełne soku nasiona można dodawać także do porannej owsianki, twarożku, mieszać z jogurtem albo maślanką. Zgodnie z zaleceniami dietetyków każdy dorosły człowiek powinien jeść dziennie 5 porcji warzyw i owoców.

