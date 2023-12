Jak schudnąć do Sylwestra? Obalamy dietetyczne mity

„Zrzucisz 5 kilogramów w 3 dni”. Takie hasła często krążą po sieci. Niestety na ogół są to jedynie clickbaitowe slogany, które mają niewiele wspólnego z rzeczywistością. Nie ma żadnej magicznej różdżki, która sprawi, że w tak szybkim tempie spalimy tłuszcz, na który często pracowaliśmy tygodniami. Musicie bowiem wiedzieć, że przybieranie na wadze to proces. By zyskać jeden nadprogramowy kilogram, trzeba przyjąć około 7 tysięcy dodatkowych kalorii (wykraczających poza zapotrzebowanie energetyczne organizmu).

Odchudzanie to proces. Ile czasu potrzeba, by schudnąć?

Tycie wymaga czasu. Odchudzanie również. Tempo tego procesu zależy od wielu rozmaitych czynników, takich jak wiek, płeć, tryb życia, początkowa masa ciała czy typ sylwetki. W tym przypadku duże znaczenie ma również stan zdrowia. Przybieranie na wadze może być bowiem objawem nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu i wskazywać na rozwój choroby, na przykład niedoczynności tarczycy, zespół policystycznych jajników (PCOS), cukrzyca typu drugiego czy zespół Cushinga (wywoływany przez nadmiar hormonów produkowanych przez korę nadnerczy).

Przebieg odchudzania bywa więc różny. Jedne osoby zrzucą nadprogramowe kilogramy w dziesięć dni, drudzy w dwa tygodnie, a jeszcze inni w miesiąc. Nie ma tu żadnej odgórnie przyjętej reguły. Warto też pamiętać, że tempo spalania tłuszczu zależy nie tylko od sposobu odżywiania, ale także aktywności fizycznej i codziennego funkcjonowania. Przybieraniu na wadze sprzyja mała ilość snu oraz stres.

Restrykcyjne diety a odchudzanie

Należy podkreślić, że dieta nie może sprowadzać się jedynie do ograniczania liczby przyjmowanych kalorii. Nie powinna być też traktowana, na co zwracała uwagę w niedawnej rozmowie z Wprost dr n. med. Anna Lewitt, jako coś przejściowego, tymczasowego. Dieta to całościowy sposób odżywania, który stanowi jeden z podstawowych elementów zdrowego trybu życia. Gdy zaczynamy myśleć o diecie w kategoriach wyrzeczeń, łatwo w pułapkę efektu jo-jo. Zrzucamy nadprogramowe kilogramy, a potem nadrabiamy zaległości w jedzeniu i znów przybieramy na wadze.

Restrykcyjne diety obiecują szybkie efekty, ale stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i zaburzają pracę narządów na wielu różnych poziomach. Są szokiem i obciążeniem dla organizmu. Drastyczne obniżenie podaży kalorii niesie za sobą ryzyko niedoboru mikro- i makroelementów ważnych dla prawidłowego przebiegu wielu procesów fizjologicznych. W rezultacie dochodzi do pogorszenia samopoczucia, zaburzeń hormonalnych, wahań nastroju. Pojawiają się bóle głowy, problemy z koncentracją, uczucie senności i rozdrażnienia. Jeśli chcesz zdrowo schudnąć, poproś o pomoc profesjonalnego, doświadczonego dietetyka klinicznego.

