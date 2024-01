Co jeść na kolację, żeby schudnąć? Trzymam się tych prostych zasad i znowu cieszę „talią osy”

Odpowiednie komponowanie posiłków odgrywa kluczową rolę w diecie odchudzającej. Ważne jest także ich regularne spożywanie, co pomaga w kontrolowaniu apetytu i stabilizacji poziomu cukru we krwi. Skupienie się na jakości spożywanych produktów, kontrola porcji oraz świadomość kaloryczna są kluczowe dla skuteczności odchudzania. Nie bez znaczenia jest więc to, co spożywacie na kolację, czyli ostatni posiłek w ciągu dnia. Koniecznie sprawdźcie też, co jeść na śniadanie, żeby schudnąć. Gdy walczycie z dodatkowymi kilogramami – wypróbujcie również napoje odchudzające, które macie w domu, jest to prosty sposób na łatwiejsze zmniejszenie wagi.

Co jeść na kolację, żeby schudnąć?

Na kolację warto wybierać lekkie, ale odżywcze posiłki, które nie obciążą zbytnio organizmu przed snem. Kolacja w trakcie diety odchudzającej powinna obejmować przede wszystkim dużą ilość warzyw, ponieważ są niskokaloryczne oraz dostarczają nam witamin. Dobrym pomysłem na taką zdrową i lekkostrawną kolację są między innymi:



produkty będące źródłem białka (ryby, nabiał, jaja, mięso, niskotłuszczowe przetwory mleczne),

pełnoziarniste produkty zbożowe (razowe pieczywo, pełnoziarnisty makaron, gruboziarnista kasza),

gotowane, surowe lub pieczone warzywa z różnymi dodatkami (polecamy pyszne warzywa z piekarnika). Dostarczą one do naszego organizmu błonnika, witamin i minerałów.

Nie rezygnujcie też z jedzenia zup – one również pomagają zrzucić niechciane kilogramy. Powinny być jednak przygotowane na bazie warzyw (zwłaszcza korzeniowych), a także bulionu. Można do nich dodawać na przykład kaszę jaglaną, która również wspomaga proces odchudzania. Przygotowując zupy, zwróćcie uwagę jednak na to, by nie dodawać zbyt dużo soli. Unikajcie też jedzenia gotowych zup typu instant. Wystrzegajcie się także kalorycznych dodatków, takich jak: tłuste mięsa, mąka, boczek, skwarki czy smalec, masło oraz śmietana.

Czego nie jeść na kolację na diecie odchudzającej?

Podczas diety odchudzającej zdecydowanie powinniście się wystrzegać jedzenia na kolację potraw smażonych i ciężkostrawnych. Mogą być one przyczyną nieprzyjemnych dolegliwości żołądkowych w trakcie nocy, ale prowadzić też do odkładania się nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej. Warto również ograniczyć lub całkiem wyeliminować cukry proste – nie są one wskazane przed samym snem, ponieważ powodują gwałtowny wzrost poziomu glukozy we krwi (co może powodować chęć podjadania). Odstawcie więc:



słodycze,

owoce,

słodkie napoje,

białe pieczywo.

Dobrze jest też unikać wtedy spożywania roślin o działaniu wzdymającym, ponieważ mogą powodować dolegliwości ze strony układu pokarmowego, takie jak gazy, wzdęcia, uczucie pełności w brzuchu i w konsekwencji przyczyniać się do zaburzeń snu.

Kolacja podczas odchudzania – najważniejsze zasady

Podstawową zasadą dotyczącą przygotowywania kolacji podczas procesu odchudzania jest to, by posiłek ten był lekkostrawny. Musi także dostarczać odpowiednich składników odżywczych, potrzebnych organizmowi do prawidłowego funkcjonowania. Posiłek ten powinien być także niezbyt duży objętościowo, ponieważ nasz organizm musi poradzić sobie z jego strawieniem, zanim pójdziemy spać. Pamiętajcie jednak, że wraz z upływem dnia przemiana materii stopniowo zwalnia, a to z kolei sprawia, że szybkość spalania będzie nieco mniejsza niż rano.

Wbrew niektórym stereotypom, nie należy rezygnować z jedzenia kolacji. Posiłek ten najlepiej jest spożyć około 2-3 godziny przed zaśnięciem. Pora tego, o której należy jeść kolację, jest więc kwestią indywidualną i zależy od naszego rozkładu dnia. Przygotowując lekkostrawną kolację, wybierzcie sposób obróbki termicznej taki jak gotowanie w wodzie lub na parze oraz grillowanie bez tłuszczu.

