Fit placuszki daktylowe to najlepsze, co jadłam na diecie. Słodkie jak marzenie, a nie tuczą

Posiłki podczas odchudzania mogą być zarówno zdrowe, jak i niezwykle smaczne. Doskonałym tego przykładem są placki owsiane, czyli świetna alternatywa dla klasycznej owsianki. Koniecznie spróbujcie też muffinek owsianych – przygotujecie je dosłownie w ciągu kilku minut, a resztę zrobi za was piekarnik. Na fit śniadania lub kolacje dobrze sprawdzą się również różnego rodzaju sałatki, ale także koktajle z warzyw i owoców. Jeśli jesteście miłośnikami słodkich smaków – przygotujcie placuszki daktylowe.

Jak zrobić fit placki daktylowe? Prosty przepis

Placki daktylowe to doskonały wybór dla tych, którzy mają ochotę na połączenie wyrazistego smaku daktyli z przyjemną konsystencją placków. Takie placki daktylowe możecie modyfikować na różne sposoby, zależnie od swoich upodobań, dodając do ciasta orzechy, wiórki kokosowe czy cynamon. Dobrze sprawdzą się jako smaczne i lekkie śniadanie, ale śmiało możecie podawać je również jako deser.

Przepis: Placki daktylowe Placki z daktyli to słodka propozycja śniadania. Są naprawdę proste w przygotowaniu, a smakują obłędnie. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 6 Składniki 1/2 szklanki mleka

2 łyżki ciemnego kakao

2 jajka

120 g mąki orkiszowej

120 g suszonych daktyli

2-3 łyżki płatków owsianych

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia Sposób przygotowania Moczenie daktyliNajpierw należy zalać daktyle ciepłą wodą i namoczyć je przez około 30 minut. W tym czasie powinny odpowiednio nasiąknąć wodą i zmięknąć. Mieszanie składnikówDo miski trzeba wbić 2 jajka, dodać 1/2 szklanki mleka, 2 łyżki kakao, 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia, a także mąkę i płatki owsiane oraz daktyle pokrojone w kostkę. Całość trzeba wymieszać, by powstała gęsta masa. Smażenie plackówNa rozgrzaną patelnię trzeba nakładać po 1 łyżce masy i smażyć na średnim ogniu przez około 2 minuty z obu stron.

Daktyle jako odchudzający składnik placków

Daktyle (owoce daktylowca) posiadają liczne właściwości zdrowotne, ich jedzenie może również pomóc w procesie odchudzania. Są one produktem zawierającym dużą ilość błonnika pokarmowego, który jest niezwykle istotnym elementem codziennej diety. Wzmaga on uczucie sytości po posiłku, co z kolei chroni nas przed sięganiem po wysokokaloryczne przekąski, które mogą być zgubne dla naszego odchudzania. Wspomaga on również pracę całego układu pokarmowego, a także wpływa na prawidłowy rytm wypróżnień.

Dodatkowo daktyle są bogatym źródłem cukrów, dlatego smakołyki z ich dodatkiem mogą być świetnym zamiennikiem klasycznych słodyczy. Wykorzystując daktyle, nie tylko nadacie potrawie słodkiego smaku, ale też dostarczycie do organizmu wielu niezbędnych substancji odżywczych. Pamiętajcie jednak, by nie wpaść w „pułapkę zdrowej przekąski”. Jeśli nie będziecie przestrzegać zasad zdrowego umiaru – spożywając daktyle możecie dostarczyć do organizmu zbyt dużo kalorii i wyjść z deficytu kalorycznego. W 100 g suszonych daktyli znajduje się 278 kcl.

Jakiego rodzaju mąki użyć do dietetycznych placuszków?

Skuteczność procesu odchudzania zależy od wielu czynników, takich jak między innymi dieta, aktywność fizyczna i styl życia. Podczas przygotowywania dietetycznych placuszków z daktyli warto zwrócić uwagę też na produkty, jakie wybieracie (między innymi mąkę). Dobrze sprawdzi się mąka orkiszowa, wytwarzana z ziaren orkiszu, która zawiera białko (jego podaż jest niezwykle ważna w walce z nadprogramowymi kilogramami). Orkisz z powodzeniem może zastąpić typową pszenicę. Taka mąka ma również przyjemny, orzechowy smak, który będzie doskonale komponować się z placuszkami. Dodatkowo mąka orkiszowa zawiera błonnik pokarmowy ułatwiający odchudzanie. Ma też niższy indeks glikemiczny, przez co jest łatwiejsza do strawienia i nie powoduje nagłych wahań poziomu cukru we krwi.

Możecie również wykorzystać mąkę owsianą, czyli zmielone płatki owsiane. Taka mąka zawiera dużo błonnika, dlatego korzystnie wpływa na pracę jelit. Pomaga on utrzymać prawidłową wagę, dostarcza do organizmu tez witaminy i mikroelementy.

