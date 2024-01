Dietetyczne śniadanie w 5 minut. To smoothie polecił mi kolega, który zawsze „trzyma formę”

Na diecie odchudzającej potrawy, które jemy, często są monotematyczne. Wystarczy jednak odrobina kreatywności, by stworzyć naprawdę pyszne posiłki. Co więcej, niektóre z nich możecie przygotować w ekspresowym tempie – to jest szczególnie ważne o poranku, gdy większość z nas jest wtedy „w biegu”. Dzięki temu nie musicie rezygnować z jedzenia śniadań nawet wtedy, gdy brakuje wam czasu.

Jak zrobić smoothie z kaszą jaglaną? Przepis

Smoothie z kaszą jaglaną jest bardzo sycące, dlatego to doskonały pomysł na śniadanie dla osób, które walczą z nadwagą. Taki napój zawiera sporo białka, ale też węglowodanów złożonych oraz niezwykle istotny na diecie odchudzającej – błonnik pokarmowy.

Przepis: Owocowe smoothie z kaszą jaglaną To smoothie jest obłędnie smaczne, ale też bardzo sycące. Jest więc idealną propozycją na pożywne śniadanie. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 1 Składniki pół szklanki ugotowanej kaszy jaglanej

1 szklanka kefiru

1 dojrzały banan

1 łyżeczka suszonej żurawiny

1 szklanka malin lub truskawek (świeże lub mrożone)

pół łyżeczki nasion chia (możecie użyć też siemienia lnianego) Sposób przygotowania Ugotujcie kaszęNajpierw ugotujcie kaszę jaglaną na sypko. Wcześniej przepłuczcie ją dwukrotnie w gorącej wodzie. Do gotowania użyjcie dwa razy tyle wody, co kaszy. Dodajcie szczyptę soli. Dodajcie pozostałe składnikiUgotowaną kaszę przełóżcie do kielicha blendera. Dodajcie pokrojonego wcześniej banana, truskawki lub maliny, a także suszoną żurawinę oraz kefir. Zmiksujcie całośćCałość zmiksujcie na wysokich obrotach – tak, by powstała gęsta i jednolita masa. Na koniec dodajcie odrobinę nasion chia.

Kasza jaglana to kluczowy składnik odchudzającego smoothie

Smoothie i koktajle mogą być przygotowywane z niskokalorycznych składników, co jest istotne dla osób, które starają się utrzymać deficyt kaloryczny, kluczowy dla utraty wagi. Głównym składnikiem tego smoothie jest kasza jaglana, która jest polecana dla osób walczących z nadprogramowymi kilogramami.

Kasza jaglana jest źródłem błonnika, który przyczynia się do uczucia sytości. Spożywanie żywności bogatej w błonnik może pomóc w kontrolowaniu apetytu, a w konsekwencji – ograniczeniu spożycia kalorii. Dodatkowo kasza jaglana ma niski indeks glikemiczny, co oznacza, że powoli podnosi poziom cukru we krwi. Stabilizacja poziomu glukozy pomaga w kontrolowaniu głodu i unikaniu jego nagłych napadów. Taka kasza dostarcza też ważnych składników odżywczych do naszego organizmu, takich jak witaminy z grupy B, żelazo, magnez, fosfor czy cynk.

Smoothie to pomysł na szybkie i lekkie śniadanie na diecie

Smoothie i różnego rodzaju koktajle odchudzające są świetnym pomysłem dla osób, które chcą schudnąć. W zależności od składników mogą one stanowić zdrową alternatywę dla tradycyjnych śniadań. Takie sycące napoje są szybkie i łatwe w przygotowaniu, co jest szczególnie ważne, jeśli nie mamy rano zbyt dużo czasu.

Choć smoothie lub różnego rodzaju koktajle bez problemu dostaniecie w większości sklepów spożywczych – warto przygotować je samodzielnie. Wtedy macie pełną kontrolę nad składnikami, co pozwala unikać spożywania dodatkowego cukru czy innych składników, które wpływają niekorzystnie podczas diety odchudzającej. Z uwagi na zawartość warzyw i owoców takie koktajle dostarczają do naszego organizmu wielu witamin, ale są także dobrym źródłem błonnika pokarmowego.

Czytaj też:

To idealny deser na diecie. Zrobisz go w kilka minut i nie pójdzie ci w boczkiCzytaj też:

Dietetyczny omlet z tym dodatkiem to mistrzostwo. Jem go na śniadanie, a waga leci w dół