Kawa po arabsku to moje wspomnienie Orientu. Czarna jak noc, bajecznie esencjonalna i w mig stawia na nogi

Kilka lat temu po raz pierwszy byłam w Kairze. To miasto tysiąca minaretów, ogromna metropolia, gdzie zachwycają piramidy, słońce, ale to nie wszystko. Egipt to przecież też wspaniała kuchnia z bogactwem przypraw. Dominują one jednak nie tylko na talerzach, ale też w filiżankach. Ten zakątek świata zaskakuje na każdym kroku, również smakiem kawy. Jeszcze zanim sięgnie się po pierwszy łyk – wyczuwalny jest już jej intensywny aromat, w którym od razu można się zakochać. Ci, którzy raz spróbowali kawy przyrządzonej „po arabsku” wiedzą, że za nic w świecie nie wrócą już do klasycznej wersji tego napoju, która popularna jest w naszym kraju.

Jak zrobić kawę po arabsku?

Dla niemal każdego z nas pierwszą czynnością po wstaniu rano jest zrobienie kawy. Wsypujecie ją do filiżanki, zalewacie wodą. Opcjonalnie czasami dodaje się mleko i cukier. Na tym koniec. Dla niektórych taka kawa może jest satysfakcjonująca, jednak w żadnym wypadku nie można powiedzieć, że zachwyca i do granic możliwości pobudza kubki smakowe. To właśnie różni taką klasyczną kawę od kawy po arabsku, która sprawia, że nasze zmysły szaleją.

Każdy region Bliskiego Wschodu charakteryzuje się nieco odmiennym sposobem przyrządzania tego napoju. Poniżej prezentujemy przepis na kawę po arabsku, który pochodzi z książki Jarosława Kreta „Mój Egipt”. Choć jest on znany głównie z prowadzenia prognozy pogody, to znacznie więcej łączy go z Egiptem, w którym przeżył kilka lat swojego życia (studiował też egiptologię). Możecie być więc pewni, że receptura ta pochodzi od człowieka, który „poznał ten kraj od podszewki”, a kawę po arabsku pił kiedyś każdego poranka.

Przepis: Kawa po arabsku Kawa po arabsku to przepis na udany poranek. Cudownie pobudzi umysł i kubki smakowe. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Bliskowschodnia Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 1 Składniki drobno zmielona kawa

drobno zmielony lub posiekany kardamon

mielony cynamon

goździki

cukier Sposób przygotowania WsypywanieNajpierw wsypcie do kanki lub tygielka 1,5 do 2 łyżeczek kawy. Jest to ilość odpowiednia dla 1 filiżanki. Dodajcie szczyptę mielonego kardamonu, szczyptę cynamonu, 2 lub 3 goździki i łyżeczkę lub 2 cukru. ParzenieCałość zalejcie zimną wodą i odstawcie na palnik. Czekajcie uważnie, aż kawa zacznie kipieć. Kiedy tylko pianka na kawie się podniesie – wymieszajcie ją delikatnie łyżeczką. Czekajcie, aż ponownie się podniesie. W momencie kipienia zdejmijcie kankę lub tygielek z palnika i odczekajcie kilka lub kilkanaście sekund, aż kawa lekko ostygnie i opadnie. Postawcie ją znowu na palnik i czekajcie do kolejnego kipienia. Powtórzcie tę czynność co najmniej 3 razy (autor przepisu robi to aż 7 razy). Tak zagotowaną kawę wlejcie do filiżanki.

Jak pić kawę po arabsku?

Kawa po arabsku jest znana ze swojego bogatego smaku i intensywnego aromatu, który jest ceniony przez koneserów na całym świecie. Czy pasuje do niej ciastko? Tak, ale możecie też postawić na coś zupełnie innego. Mieszkańcy tego słonecznego regionu świata przełamują smak kawy zdrowymi słodzikami. Taka kawa podawana jest między innymi z daktylami. Z uwagi na to, że są one uprawiane na Bliskim Wschodzie – są tam bardzo popularną przekąską.

Do takiej kawy nie pasuje jednak mleko – ten dodatek tylko popsułby jej smak. Spróbujcie przygotować ją według tradycyjnego przepisu i na chwilę przenieście się z naszej zimowej, polskiej rzeczywistości w podróż po Bliskim Wschodzie i cudownym świecie Orientu. Wcześniej koniecznie jednak sprawdźcie, kiedy najlepiej pić kawę. Napój ten jest też odpowiedni dla osób, które walczą z nadprogramowymi kilogramami, ponieważ kawa wspomaga odchudzanie.

Czytaj też:

Nalewka z kawy pomaga na niestrawność i przyspiesza metabolizm, a do tego smakuje. Zobaczcie, jak ją zrobićCzytaj też:

Tybetańczycy rozsmakowali się w tej herbacie. Wspomaga odchudzanie i pobudza lepiej niż kawa. Poznaj sekretny skład