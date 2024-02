Tajska herbata to sposób na zachwycającą figurę. Przyjaciółka odkryła to cudo na wakacjach

Sposobów na odchudzanie jest wiele. Przede wszystkim chodzi o deficyt kaloryczny, ale przy tym wszystkim niezmiernie ważne jest zdrowe odżywianie, a także regularna aktywność fizyczna. Dobrym pomysłem jest picie różnego rodzaju koktajli, jedzenie fit potraw czy słodyczy. Inspiracje możecie czerpać też z różnych zakątków świata. Jednym z ciekawych pomysłów jest picie tajskiej herbaty. Pomoże wam to pozbyć się nadprogramowych kilogramów.

Jak zrobić tajską herbatę? Przepis

Tajska herbata jest połączeniem klasycznej herbaty z cudownie smacznymi i aromatycznymi dodatkami. Czasami podaje się ją na gorąco, ale śmiało możecie pić ją też w wersji „na zimno”, podaną z kostkami lodu. W Tajlandii taki napój można kupić niemal wszędzie.

Przepis: Herbata po tajsku Tajska herbata jest niezwykle smaczna i aromatyczna, a do tego naprawdę zdrowa. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tajska Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 1 Składniki 2 łyżki czarnej herbaty cejlońskiej

kilka nasion tamaryndowca

2 strąki kardamonu

gwiazdka anyżu

250 ml wrzącej wody

2 łyżki mleka kokosowego

1 łyżka skondensowanego mleka

1 łyżka cukru Sposób przygotowania ZaparzanieNajpierw zaparzcie herbatę w dużym garnku. Dodajcie do niej też kardamon, nasiona tamaryndowca i anyż. Parzcie ją od 3 do 5 minut. MieszanieOdcedźcie susz i dodajcie do herbaty cukier, mleko skondensowane i mieszajcie składniki do momentu, aż się rozpuszczą. Poczekajcie, żeby napój odrobinę ostygł. Przelejcie go do filiżanek i na sam wierzch dodajcie odrobinę mleka kokosowego.

Tajska herbata będzie idealna na odchudzanie

Tajska herbata to mieszanka aromatycznych przypraw, dwóch rodzajów mleka, cukru, wrzącej wody i oczywiście herbaty. Mieszanka ta nazywana jest „napojem długowieczności”. Jest to świetne źródło antyoksydantów, jednak to nie koniec jej dobroczynnych właściwości. Wspomaga też proces odchudzania. Bazą tego napoju jest czarna herbata – jej picie ma korzystny wpływ na procesy metaboliczne, a w konsekwencji sprzyja utracie nadprogramowych kilogramów. Herbata ta zawiera związki chemiczne, takie jak katechiny, które mogą wspomagać spalanie tłuszczu i przyspieszać metabolizm. Dodatkowo pobudza niemal tak dobrze jak kawa.

Zawarte w herbacie przyprawy, takie jak anyż, kardamon również pomogą w walce z niechcianymi kilogramami. Anyż wspomaga trawienie, przyspiesza przemianę materii, a do tego dobrze działa przy problemach z żołądkiem czy mdłościami. Z kolei kardamon reguluje procesy metaboliczne i wspomaga detoksykację organizmu – usprawnia pasaż jelitowy i pobudza organizm do pozbycia się toksyn. Również mleko kokosowe posiada właściwości, które mogą pomóc podczas procesu odchudzania. Mleko kokosowe posiada te same średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe co olej kokosowy – w konsekwencji powoduje obniżenie apetytu i przedłużenie uczucia sytości. Zwiększa też metabolizm i wspomaga utratę tkanki tłuszczowej z okolic brzucha.

Jakie inne dobroczynne właściwości ma tajska herbata?

Picie tajskiej herbaty pozytywnie wpływa na nasz ogólny stan zdrowia. Czarna herbata jest bogata w polifenole, które mają właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne. To właśnie te substancje odpowiadają między innymi za przyspieszenie metabolizmu, ale też spowalnianie procesów starzenia się organizmu. Dodatkowo anyż gwieździsty jest powszechnie stosowany w medycynie chińskiej jako środek przeciwwirusowy. Picie takiej mieszanki pomaga też chronić organizm przed cukrzycą i chorobami układu krążenia. Warto pić ją również, by zadbać o swoje jelita. Jeśli macie ochotę, możecie też sprawdzić, co robią Francuzki, że cały świat zazdrości im figury.

