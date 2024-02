Zamiast owsianki zaczęłam jeść gryczankę. To moje nowe, ulubione śniadanie podczas diety odchudzającej

Owsianka jest świetnym pomysłem na pożywne śniadanie. Doskonale smakuje na słodko, ale też w wersji wytrawnej. Świetnie sprawdza się też w przypadku osób na diecie, głównie z uwagi na dużą ilość błonnika pokarmowego. Po jakimś czasie to danie może jednak się nieco znudzić – wtedy warto postawić na ciekawą alternatywę w postaci gryczanki. Zrobienie takiego posiłku zajmie wam dosłownie chwilę. Gwarantujemy, że wasz organizm będzie wam „wdzięczny” za ten wybór. Różnicę zauważycie też wchodząc na wagę.

Jak zrobić gryczankę, czyli alternatywę dla owsianki?

Gryczanka to nic innego jak ugotowana kasza gryczana. Choć zazwyczaj kojarzy nam się z wytrawnymi daniami, to możecie też przygotować z niej cudownie smaczne śniadanie „na słodko”. W tej wersji z kaszą gryczaną idealnie będą komponować się świeże owoce. Najpierw musicie gotować kaszę w mleku przez około 15 minut. Następnie wystarczy, że przełożycie ją do miseczki i wrzucicie dodatki. Idealnie sprawdzą się borówki amerykańskie i plasterki banana, ale też truskawki czy maliny. Dobrym pomysłem jest również wrzuceniem orzechów lub suszonych owoców. Możecie dodać też odrobinę jogurtu, jednak zrezygnujcie z tych smakowych, które zawierają duże ilości „ulepszaczy” i są znacznie bardziej kaloryczne. Jeśli chcecie, żeby wasze śniadanie było nieco słodsze – polejcie je odrobiną sosu karmelowego w wersji fit.

Gryczanka będzie idealna podczas odchudzania

Różnego rodzaju kasze są polecane dla osób na dietach odchudzających. Wynika to z dużej ilości błonnika, a także niskiego indeksu glikemicznego. W ten sposób dochodzi do przyspieszenia utraty zbędnych kilogramów. Dodatkowo jedzenie kaszy wspomaga oczyszczanie naszego organizmu z toksyn. Wśród najlepszych kasz na odchudzanie znajduje się kasza gryczana.

Poza tym, że zawiera duże ilości błonnika pokarmowego, to jest też źródłem wielu witamin i składników mineralnych, które również korzystnie wpływają zarówno na nasze zdrowie, jak i sylwetkę. Dodatkowo kasza gryczana w porównaniu do innych kasz zawiera sporą ilość białka, co jest istotne w trakcie odchudzania – pozawala to utrzymać uczucie sytości, ponieważ jest dłużej trawione przez nasz układ pokarmowy.

Dlaczego warto jeść kaszę gryczaną na diecie?

Dzięki jedzeniu kaszy gryczanej (ale również innych rodzajów kasz) czujemy się dłużej syci, a to w konsekwencji niweluje chęć na podjadanie między posiłkami. Dodatkowo jej spożywanie przyczynia się do zmniejszonego wchłaniania tłuszczu i cholesterolu z pożywienia, co też jest korzystne w procesie odchudzania. Reguluje także trawienie, przywraca prawidłowy rytm wypróżnień i zapobiega zaparciom. Sprawdźcie, jakie kasze najlepiej jeść podczas odchudzania.

