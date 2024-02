Znany dietetyk obala mity dotyczące odchudzania. Czwarta teza to „kompletna bzdura”

Doktor Michał Wrzosek ma w sieci pokaźne grono obserwatorów. Chętnie dzieli się z nimi swoimi doświadczeniami oraz spostrzeżeniami. Często odnosi się w publikowanych materiałach do tematu odżywiania i produktów spożywczych. Tym razem wziął pod lupę popularne „zasady” odchudzania. Bezrefleksyjne wcielanie ich w życie nie jest właściwe. Może – jak wskazuje dietetyk – przynieść więcej szkody niż pożytku.

Mit 1: Ostatni posiłek należy spożyć do godziny 18

„Nie jedz po osiemnastej, bo przytyjesz”. Ile razy zdarzało wam się słyszeć taką radę od znajomych lub przyjaciół albo widzieć ją w sieci? Doktor Michał Wrzosek zauważa, że to nie godzina spożywania posiłków ma znaczenie podczas odchudzania, ale liczba kalorii, jaką przyjmujemy razem z nimi. Możemy zjeść kolację nawet o godzinie 22, jeśli późno kładziemy się spać. Ważne, by dać organizmowi czas na strawienie pokarmu. Nie należy więc najadać się bezpośrednio przed planowanym zaśnięciem.

Mit 2: Gluten to największy wróg zdrowego odżywiania

Wiele osób eliminuje ze swojego jadłospisu produkty zawierające gluten, czyli białko występujące w pszenicy i jej odmianach – nawet jeśli nie ma ku temu wskazań medycznych. Takie zachowawcze działanie to, zdaniem dietetyka, duży błąd. Może bowiem doprowadzić do powstania niedoborów pokarmowych. Oczywiście istnieje grupa osób z alergią na gluten lub celiakią (chorobą autoimmunologiczną związaną z nieprawidłowymi reakcjami organizmu po spożyciu glutenu). W ich przypadku rezygnacja z jedzenia artykułów spożywczych zawierających wskazany składnik jest zalecana. Warto jednak jeszcze raz podkreślić, że tego typu postępowanie powinno być poparte względami zdrowotnymi, a nie wyłącznie chęcią zrzucenia nadprogramowych kilogramów.

Mit 3: Eliminacja laktozy z jadłospisu wspomaga odchudzanie

Wyłączenie z codziennego menu produktów zawierających laktozę (cukier mleczny) – na przykład serów, maślanek, kefirów itp. – nie służy odchudzaniu ani zdrowemu odżywaniu. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zmagamy się z nietolerancją laktozy. Wówczas eliminacja składnika z jadłospisu jest konieczna ze względów zdrowotnych. Podejmowanie takich decyzji „na zapas” w celu szybszego zrzucenia nadprogramowych kilogramów jest działaniem bezcelowym i może bardziej zaszkodzić niż pomóc.

Mit 4: Nie można łączyć białek i węglowodanów

Ludzki organizm jest świetnie przystosowany do trawienia obu składników w tym samym czasie – zarówno węglowodanów, jak i białek. Nie ma więc potrzeby, by je rozdzielać. Nie znajduje to żadnego uzasadnienia medycznego ani dietetycznego i jest, jak podkreśla doktor Michał Wrzosek, „kompletna bzdura”.

