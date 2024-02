Naturalna substancja, która pomaga w odchudzaniu. Dodaję odrobinę do potraw, a kalorie spalają się same

Podczas odchudzania najważniejszymi elementami są: odpowiednie odżywianie oraz regularna aktywność fizyczna. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by korzystać z różnego rodzaju patentów, dzięki którym pozbycie się niechcianych kilogramów stanie się po prostu prostsze. Jednym z nich jest używanie kapsaicyny. Choć nazwa ta brzmi tajemniczo, to gwarantujemy, że zetkną się z nią prawie każdy z was.

Kapsaicyna – tajemnicza substancja pomagająca w odchudzaniu

Kapsaicyna jest substancją, która znajduje się w papryczkach chilli. Ten organiczny związek chemiczny zazwyczaj jest kojarzony ze względu na swój ostry smak i pieczenie, do którego dochodzi po zjedzeniu takich papryczek. Ma ona jednak też inne właściwości, a mianowicie może przyczyniać się do łatwiejszego zrzucania kilogramów. Jak kapsaicyna wpływa na odchudzanie? Jest substancją, która pobudza termogenezę, a w konsekwencji przyczynia się do zwiększenia wydatku energetycznego, dochodzi wtedy do przyspieszenia metabolizmu. Po spożyciu papryczek chilli wzrasta temperatura ciała, a to sprawia, że organizm przechodzi w tryb chłodzenia i szybciej spala kalorie. Sprawdźcie, dlaczego jeszcze warto dodawać papryczkę chilli do potraw.

Jak kapsaicyna wpływa na odchudzanie?

Badania prowadzone na przestrzeni lat dostarczyły dowodów w kwestii wpływu kapsaicyny na metabolizm tłuszczów. Koreańscy badacze udowodnili, że kapsaicyna może wywierać znaczący efekt hamujący na ich gromadzenie się. Naukowcy z Uniwersytetu Daegu w Kyungsan przez dwa miesiące karmili pięciotygodniowe szczury wysokotłuszczowymi dietami. Niektóre z nich otrzymywały codziennie doustnie rozcieńczoną kapsaicynę, ognistą substancję znajdującą się w papryczkach chilli, inne – jedynie płyn, który został użyty do rozcieńczenia. W trakcie trwania eksperymentu zwierzęta otrzymujące kapsaicynę przybierały o 8 procent mniej na wadze niż grupa kontrolna (a tylko nieco więcej niż zwierzęta spożywające normalną dietę).

Doświadczenie przeprowadzone na szczurach wykazało, że stężenia białek związanych z termogenezą i metabolizmem tłuszczów ulegały zmianom w trakcie stosowania kapsaicyny. Były one spowodowane zmianami aktywności genów kodujących te białka. Kapsaicyna wpływa na zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej, a w konsekwencji przyczynia się do spadku masy ciała. Podobne badania były prowadzone też na ludziach i w tym przypadku również stwierdzono działanie odchudzające tej substancji.

Podczas odchudzania warto sięgać po papryczki chilli

Jednym ze sprzymierzeńców utraty kilogramów jest więc ostra papryczka chilli. Trzeba jednak pamiętać, żeby nie jeść jej w nadmiarze, ponieważ może dojść do zatrucia (ostry smak zazwyczaj i tak nie pozwala na „przejadanie” się). Kapsaicynę możemy znaleźć też w wielu suplementach diety, które mają wspomagać odchudzanie. Ważne jest jednak, by nie zapominać, że spożywanie kapsaicyny powinno być jedynie dodatkiem w diecie odchudzającej, a nie głównym elementem. Kapsaicyna przyjęta jednorazowo spowoduje obniżenie temperatury ciała i spowolnienie metabolizmu. Jej regularne spożywanie zwiększa termogenezę i może przyspieszać tempo przemiany materii. Warto więc włączyć ją do swojej codziennej diety poprzez dodawanie papryczek chilli do różnych potraw. Możecie sięgnąć też po inne naturalne termogeniki, które pomagają spalić tłuszcz.

Czytaj też:

Przepis na dietetyczny deser z mascarpone. Rozpieszczam się nim bez poczucia winyCzytaj też:

Bez tych drobinek nie wyobrażam sobie odchudzania. Dodaję garść do owsianki lub robię „amarantusiankę”