Przepis na dietetyczny deser z mascarpone. Rozpieszczam się nim bez poczucia winy

Jednym z największych wyzwań podczas diety odchudzającej może być całkowite odstawienie słodyczy. Jest to szczególnie trudne dla tych, którzy wcześniej nie odmawiali ich sobie i są przyzwyczajeni do picia kawy w towarzystwie łakoci, a słodki deser po obiedzie traktują jako element obowiązkowy. Na dobry początek warto więc postawić sobie jako cel jedzenie mniejszych ilości słodyczy, a także wybieranie ich niskokalorycznych zamienników. Dobrze sprawdzą się owoce, ciastka owsiane czy orzechy, ale mamy też przepis na pyszny deser z mascarpone, który jest mniej „groźny” dla waszej figury w porównaniu z tradycyjnymi propozycjami.

Jak przygotować dietetyczny deser z mascarpone?

Kremowe desery nie mają sobie równych, a często „główną rolę” odgrywa w nich właśnie serek mascarpone. Z uwagi na to, że jest to produkt wysokokaloryczny, to podczas przygotowywania takiej słodkiej przekąski – inne składniki powinny być dietetyczne. Postawcie więc na jogurt grecki jako zamiennik śmietany, a zamiast cukru użyjcie naturalnych słodzików – wybierzcie ksylitol, erytrytol lub miód. W ten sposób całość nie będzie „bombą kaloryczną”, tylko łakociem, na którego zjedzenie można sobie od czasu do czasu pozwolić nawet na diecie.

Przepis: Dietetyczny deser z serkiem mascarpone Ten deser będzie dosłownie rozpływać się w ustach. Zobaczycie, że stanie się waszym ulubionym. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 4 Składniki 250 g mascarpone

250 g truskawek (lub innych owoców)

1/2 laski wanilii

ciasteczka pełnoziarniste

250 g jogurtu greckiego

2 łyżki ksylitolu lub miodu Sposób przygotowania MiksowanieJogurt grecki, serek mascarpone, wanilię i słodzik zmiksujcie na jednolitą masę. Wstawcie krem do lodówki, żeby się schłodził. UkładanieNa dno naczynia, w którym będziecie podawać deser, pokruszcie ciasteczka. Użyjcie 1-2 ciastek do jednego deseru, w zależności od wielkości naczynia. Ułóżcie na nich krem, a później rozgniecione widelcem truskawki.

Jeśli chcecie, żeby taki deser był jeszcze mniej kaloryczny – możecie zrezygnować z dodawania spodu. Dodatkowo w sklepach poza klasycznym serem mascarpone znajdziecie też jego wersję „light” z obniżoną zawartością kaloryczną. To również jest dobry pomysł, jeśli chcecie jeszcze bardziej ograniczyć spożywanie kalorii.

Desery, które można jeść na diecie

Istnieje wiele zdrowszych i mniej kalorycznych alternatyw dla słodyczy, które mogą być świetną opcją na diecie odchudzającej. Wśród deserów, które można wtedy jeść, oczywiście królują owoce. Możecie sięgnąć też po gorzką czekoladę czy orzechy. Dobrym sposobem na zaspokojenie ochoty na „coś słodkiego” jest owocowe lub warzywne smoothie. Z kolei osoby, które lubią ciasta, mogą sięgnąć po fit tiramisu lub dietetyczną napoleonkę. Ważne jest jednak, by zachować umiar nawet w przypadku zdrowszych deserów i ograniczyć wielkość porcji – w ten sposób zmniejszycie ilość spożywanych kalorii, jednak nadal będziecie mogli cieszyć się smakiem.

Najważniejsze zasady przygotowywania deserów na diecie

Choć dieta odchudzająca kojarzy się głównie z wyrzeczeniami, to wcale nie musi tak być. Prawdziwe pyszności można przygotować też w wersji niskokalorycznej. Wtedy należy jednak stawiać na zdrowsze i mniej kaloryczne zamienniki popularnych produktów. Dobrze jest również zrezygnować z dodawania masła czy śmietany. Do takich deserów warto z kolei dodawać więcej składników bogatych w błonnik, takich jak otręby, nasiona chia czy jagody goji. Błonnik pomaga zwiększyć uczucie sytości, co jest szczególnie ważne podczas odchudzania.

Czytaj też:

Bez tych drobinek nie wyobrażam sobie odchudzania. Dodaję garść do owsianki lub robię „amarantusiankę”Czytaj też:

Ekspresowy przysmak „na słodko” robię tylko z 2 składników. Trudno o zdrowszą i tańszą przekąskę