Pasty kanapkowe, które zrobisz w mniej, niż 10 minut. Sprawdzone przepisy

Są świetnym dodatkiem do tradycyjnych kanapek, grzanek oraz krakersów (doskonały pomysł na imprezowe przekąski). Robi się je szybko i łatwo.

Błyskawiczne pasty kanapkowe

Te pasty kanapkowe zrobisz w mniej, niż 10 minut. Do numeru trzy nie potrzebujesz nawet blendera!

Pasta z jajek sadzonych



To najszybsza wersja jajecznej pasty do kanapek. Bez gotowania jajek, bez ich obierania. Jej dodatkową zaletą jest wyjątkowa kremowość. PRZEPIS NA PASTĘ Z JAJEK SADZONYCH.



Kremowe pesto z awokado

To bez wątpienia najzdrowsza z proponowanych przez nas szybkich past kanapkowych i jednocześnie najbardziej wszechstronna. Pesto z awokado nadaje się nie tylko na kanapki. Możesz je wykorzystać jako dodatek do makaronu i innych potraw. PRZEPIS NA PESTO Z AWOKADO.





Pasta z groszku konserwowego



Miej zawsze w domu puszkę zielonego groszku, a pyszną pastę zrobisz w kilka minut. Dodatki? To zależy od ciebie. PRZEPIS NA PASTĘ Z GROSZKU KONSERWOWEGO.

Z jakim pieczywem jeść pasty kanapkowe?

Tu odpowiedź jest prosta: z takim, jakie lubisz. Pasty kanapkowe pasują do każdego pieczywa, także chrupkiego, ryżowego, ale też wytrawnych krakersów i wytrawnych ciastek. Jeśli szukasz najzdrowszych rozwiązań, sięgnij po pieczywo pełnoziarniste i razowe. Dlaczego? Oba rodzaje pieczywa są pożywne i dostarczają niezbędnej, ale jednocześnie wartościowej energii. Większość zdrowotnych właściwości ich ziaren pochodzi z błonnika, zdrowych tłuszczów i składników znajdujących się w kiełkach i otrębach. Jak wykazało badanie z 2019 roku, obejmujące niemal 140 000 osób, zarówno pieczywo razowe, jak i pełnoziarniste pomaga kontrolować wagę. Co więcej, spożywanie tych rodzajów pieczywa może przeciwdziałać rozwojowi cukrzycy typu 2, wiąże się również z mniejszym ryzykiem rozwoju chorób serca i niektórych nowotworów.

Jak zrobić kanapkę z pastą?

Kanapkę wystarczy po prostu posmarować pastą – tak grubo, jak tylko masz ochotę. Zwykle kanapki nie trzeba już smarować dodatkowo tłuszczem (masłem czy margaryną), bo większość past ma dodatek oliwy. Na paście można układać ulubione dodatki: świeże warzywa (np. pomidory, paprykę, ogórka), wędliny, wędzone lub pieczone ryby. Kanapki z pastami można udekorować świeżymi ziołami, szczypiorkiem, kiełkami albo ulubionymi sałatami.

