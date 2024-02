Szwedki mają figurę godną pozazdroszczenia. Dbają o nią, wyznając jedną prostą zasadę

Szwedzi jadają dość tłusto. Chętnie sięgają po sery i inne rodzaje nabiału. Nie stronią też od słodyczy. Wydaje się, że taki sposób odżywiania nie sprzyja utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Co więcej, może powodować wiele problemów zdrowotnych związanych na przykład z wysokim poziomem „złego” cholesterolu. A jednak. Zdecydowana większość Szwedów cieszy się dobrym zdrowiem i szczupłą sylwetką. Zobacz, na czym dokładnie polega sekret ich diety.

Lagom – szwedzki sposób na szczupłą sylwetkę

Szwedzki styl życia opiera się na jednej prostej zasadzie – lagom. W wolnym tłumaczeniu lagom oznacza tyle, co „akurat”, „w sam raz”. Pojęcie to można odnieść do każdej sfery egzystencji – zarobków, mody, kultury, designu, a także kulinariów. Szwedki unikają przejadania się i głodzenia. Jedzą tyle, ile trzeba, by zaspokoić głód. Ani więcej, ani mniej. Poza tym stronią od pośpiechu. Nie biorą udziału w wyścigu szczurów. Dbają o to, by w nawale codziennych obowiązków nie zabrakło im czasu na celebrowanie życia i relacji z rodziną, na przykład dzięki posiłkom przy wspólnym stole. Dla Szwedów najważniejsze jest zachowanie równowagi – zarówno w życiu, jak i na talerzu.

Kawowa sjesta w służbie odchudzania

Mieszkańcy Wielkiej Brytanii mają swój tea time, a Szwedzi – coffee time. Sięgają po kawę praktycznie przy każdej nadarzającej się okazji, a z jej piciem wiąże się specjalny rytuał, zwany fika. Mianem tym określa się kawową sjestę. Zwykle trwa ona około godziny i dzieli się na dwie części – pierwszą spędza się w pracy, natomiast drugą poza miejscem zatrudnienia, na przykład w cukierni, w kawiarni, w gronie przyjaciół albo najbliższych.

Nie od dziś wiadomo, że kawa wspomaga odchudzanie. Pomaga zahamować apetyt i przyspiesza metabolizm i ułatwia spalanie tłuszczu. Poza tym jest źródłem antyoksydantów, które wspomagają utrzymanie prawidłowej kondycji fizycznej i chronią przed wieloma różnymi chorobami, między innymi miażdżycą, nadciśnieniem tętniczym, udarem mózgu czy właśnie otyłością. Warto zauważyć, że Szwedzi często dodają do kawy mleko owsiane, które zawierają białko i błonnik. Te składniki przedłużają uczucie sytości.

Umiłowanie natury w walce z nadprogramowymi kilogramami

Szwedzi uwielbiają spędzać czas na świeżym powietrzu. Nie stronią też od aktywności fizycznej. Jeżdżą na rowerach i uprawiają nordic walking, niezależnie od pogody. Deszcz lub śnieg w niczym im nie przeszkadzają. Dzięki temu nie tylko pracują nad szczupłą sylwetką, ale też wzmacniają odporność i hartują organizm.

