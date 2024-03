Michał Piela już tak nie wygląda. Aktor chudnie w oczach, dzięki rezygnacji z tego składnika

Michał Piela jakiś czas temu zdecydował się na wprowadzenie zmian w swoich nawykach żywieniowych. Efekty jego starań widać gołym okiem. Aktor zrzucił już ponad i 30 kilogramów i nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Za jego decyzją dotyczącą odchudzania stoi nie tylko chęć zadbania o wygląd oraz kondycję, ale również względy zdrowotne. Artysta zmaga się bowiem z poważną chorobą.

Jak odżywia się Michał Piela?

Aktor postanowił wyeliminować z menu biały cukier. Nie słodzi kawy, herbaty ani innych napojów. Zrezygnował też ze spożywania słodyczy oraz wysoce przetworzonych przekąsek. Podstawę jego jadłospisu stanowią warzywa i owoce o niskim indeksie glikemicznym. Chodzi o produkty, które nie powodują nagłych „skoków” stężenia glukozy we krwi. Artysta stara się też pić dużo płynów, głównie niegazowanej wody. Stroni od alkoholu, słodkich soków czy kolorowych napojów gazowanych. Do przejścia na dietę skłonił go pogarszający się stan zdrowia.

Okazało się, że Michał Piela cierpi na cukrzycę typu drugiego. To poważna choroba metaboliczna. W jej przebiegu dochodzi do zaburzeń wydzielania insuliny i wzrostu stężenia glukozy we krwi. Schorzenie rozwija się po cichu, nie dając początkowo żadnych wyraźnych symptomów.

Pojawiły się u mnie zasłabnięcia, częste drzemki w ciągu dnia, nie mogłem skupić się i miałem wzmożone pragnienie. Zbadałem sobie poziom cukru we krwi i okazało się, że mam cukrzycę typu 2 – wyznał aktor w jednym z wywiadów.

Warto zauważyć, że nieleczona choroba prowadzi do wielu poważnych powikłań, takich jak na przykład niewydolność nerek, stopa cukrzycowa, udar mózgu, nadciśnienie tętnicze czy zawał serca.

Jakie są czynniki ryzyka rozwoju cukrzycy?

Michał Piela chętnie bierze udział w kampaniach edukacyjnych, których celem jest promowanie wiedzy na temat cukrzycy i zwiększanie świadomości społeczeństwa. Artysta przyznaje, że sam przez bardzo długi czas nie zdawał sobie sprawy, z jak groźną i poważną chorobą przyszło mu się mierzyć, choć cukrzyca od dawna była obecna w jego rodzinie. Zmagali się z nią najbliżsi aktora – ojciec i babcia. Czynniki genetyczne zwiększają prawdopodobieństwo rozwoju schorzenia. W grupie ryzyka znajdują się również osoby z nadwagą lub otyłością, nadciśnieniem tętniczym, podwyższonym poziomem cholesterolu we krwi, depresją, a także stłuszczeniem wątroby, na które cierpi co czwarty Polak. Dużą rolę w rozwoju cukrzycy odgrywają również niewłaściwe nawyki związane ze stylem życia (palenie tytoniu, brak aktywności fizycznej itp.).

Czytaj też:

Joanna Kurowska schudła już 8 kg. Wyeliminowała z diety 4 produktyCzytaj też:

Od cukrzycy do... dializ? Czy diabetycy są skazani na niewydolność nerek