W jakim tempie najlepiej jest chudnąć? Myślę, że dzięki tej zasadzie uniknęłam efektu jo-jo

„Chcę schudnąć” – to jeden z najczęstszych celów, gdy zaczyna się wiosna. W końcu kto z nas nie marzy o tym, by już za kilka miesięcy móc chwalić się piękną figurą na przykład na plaży? Trzeba jednak pamiętać, że odchudzanie przede wszystkim powinno być zdrowe. Musicie kłaść nacisk na odpowiednie odżywianie, w tym deficyt kaloryczny, ale nie obędzie się również bez systematycznej aktywności fizycznej.

W jakim tempie najlepiej jest chudnąć?

Każdy z nas chciałby tracić na wadze jak najszybciej, to oczywiste. Zbyt szybkie chudnięcie może jednak być szkodliwe dla zdrowia z wielu powodów. Drastyczne ograniczanie spożycia kalorii może prowadzić do niedoborów składników odżywczych, co z kolei może wpływać negatywnie na funkcjonowanie całego naszego organizmu oraz prowadzić do różnych problemów zdrowotnych, takich jak osłabienie układu odpornościowego czy zaburzenia hormonalne. Dodatkowo zbyt szybkie „gubienie kilogramów” może przyczynić się do efektu jo-jo.

W jakim tempie należy więc chudnąć? Przyjmuje się, że utrata wagi powinna następować w granicach 5-10 procent masy ciała w ciągu 6 miesięcy. Przykładowo, oznacza to, że w zdrowym procesie odchudzania przez pół roku osoba, która początkowo waży 90 kilogramów, może stracić od 4,5 do 9 kilogramów. Choć z pozoru wydaje się to niewiele, to po roku może być to nawet 18 kilogramów. Takie tempo pozwala na odpowiednią adaptację organizmu do „nowych warunków”. W internecie łatwo znaleźć diety i metody, które kuszą ekspresowym chudnięciem, jednak pamiętajcie o tym, by robić to z rozsądkiem i zadbać o bezpieczne tempo odchudzania. W przeciwnym razie skutki mogą być szkodliwe, a przy tym nie będą też długotrwałe.

Od czego zależy tempo chudnięcia?

Trzeba też wziąć pod uwagę, że tempo odchudzania zależy od kilku czynników. Jednym z nich jest waga wyjściowa. Podczas odchudzania obowiązuje zasada, że aby tracić na wadze nasze codzienne „gubienie” kalorii musi przewyższać ich spożycie. Osoba, która dziennie spala więcej kalorii, może bardziej ograniczyć ich podaż. Dodatkowo osoby z wyższym poziomem tkanki tłuszczowej chudną szybciej od tych, które mają jej mniej. To właśnie dlatego początki odchudzania przynoszą zazwyczaj najbardziej spektakularne rezultaty.

Niezwykle istotny jest również styl życia oraz poziom aktywności fizycznej. Znaczenie ma także stan gospodarki hormonalnej – to właśnie hormony sterują znaczną częścią procesów w naszym organizmie, w tym także utratą wagi. Ważnym czynnikiem jest również genetyka, choć na nią akurat nie mamy wpływu. Niezwykle istotny jest także sen, ponieważ jego zbyt mała ilość (poniżej 7 godzin) spowalnia przemianę materii. Przeczytajcie też, dlaczego trudniej schudnąć po 40-stce.

Czytaj też:

Dodałam płatki owsiane do śniadaniowego przysmaku z przepisu babci Danusi. Wyszło słodkie cudoCzytaj też:

Szwedki mają figurę godną pozazdroszczenia. Dbają o nią, wyznając jedną prostą zasadę