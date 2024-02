Dlaczego trudniej schudnąć po 40-stce i jak to zrobić? Zaczęłam stosować te zasady i w końcu waga drgnęła

Z niechcianymi kilogramami, które łatwiej „pojawiają się” po 40. roku życia z pewnością mierzy lub mierzyło się wiele pań. Żeby temu zabiec, niezwykle ważne jest świadome odżywianie, ale też regularna aktywność fizyczna. Pierwszym krokiem do skutecznego odchudzania jest budowanie zdrowych nawyków żywieniowych. Niezwykle ważna w tym wszystkim jest także konsekwencja, upór i posiadanie odpowiedniej motywacji, by zrzucić nadprogramowe kilogramy.

Dlaczego po 40-stce jest trudniej schudnąć?

Po 40. urodzinach u wielu kobiet dochodzi do przybierania na wadze. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiada za to spadek tempa przemiany materii, który powoduje przyrost masy ciała i odkładanie się tkanki tłuszczowej. Sposób żywienia, który był odpowiedni kilka lat wcześniej i nie powodował tycia, teraz może już tak nie działać. Należy pamiętać o tym, że metabolizm spowalnia również mniejsza masa mięśniowa, niski poziom aktywności fizycznej i wysoki poziom tkanki tłuszczowej.

Kolejnym powodem jest to, że kobiety, które przekroczyły już granicę 40. roku życia, znajdują się w wieku okołomenopauzalnym, a co za tym idzie – zbliżają się do zmian związanych z menopauzą, co może powodować wahania hormonów w organizmie. Chodzi o estrogeny, których niedobór przyczynia się do szybszego odkładania się tkanki tłuszczowej. Nie można zapominać też o tym, że często w tym wieku kobietom towarzyszy stres, siedzący tryb życia czy podjadanie między posiłkami, co również może mieć zgubny wpływ na ich figurę.

Błędy żywieniowe, które przyczyniają się do tycia to również:



odpuszczanie posiłków, by w ten sposób ograniczyć ilość jedzenia i spożywanych kalorii,

jedzenie zdrowo, ale zbyt dużych porcji,

zbyt duża obfitość dodatków (nawet tych niskokalorycznych).

Jak schudnąć po 40. roku życia? Najważniejsze zasady

Jako trzy filary odchudzania po 40. roku życia można uznać: deficyt kaloryczny, aktywność fizyczną, a także konsekwencję. Należy obniżyć podaż kaloryczną o około 500 kcal. O czym pamiętać w kwestii diety? Ważne jest, by zmniejszyć ilość spożywanych produktów bogatych w cholesterol do 200 mg, a dodatkowo unikać tłuszczów nasyconych i tłuszczów trans. Podczas odchudzania powinno się też zwiększyć spożycie surowych owoców (do około 300 g) i warzyw (do ok. 500 g).

Trzeba też zadbać o to, by w naszej diecie znalazły się produkty bogate w błonnik pokarmowy: który pozwala utrzymać uczucie sytości na dłużej. Dobrze jest również zwiększyć ilość spożycia ryb morskich, które są bogate w kwasy omega 3 (należy jeść około 150 g dwa razy w tygodniu). Istotne jest również, by zrezygnować z palenia papierosów i ograniczyć spożycie alkoholu.

Jakie są najczęstsze błędy podczas odchudzania po 40-stce?

Jednym z częstszych błędów, przez które nie chudniemy, jest zero-jedynkowe podejście. Im bardziej będziecie jeść „pod linijkę”, tym częściej będziecie szukać okazji, by móc pozwolić sobie na drobne odstępstwo. Owszem, należy przestrzegać diety, ale spróbujcie postawić na rozwiązania, które pozostaną z wami też po skończonej redukcji. Możecie wypróbować na przykład metodę 80/20, która zakłada, że dieta w 80 procentach składa się ze zdrowych produktów, a w 20 procentach możemy sobie pozwolić na ulubione smakołyki.

Druga rzecz to zapominanie o tym, że zdrowe jedzenie nadal może być tuczące. Nadwyżka kaloryczna, którą dostarczacie do organizmu w ten sposób, skutkuje tyciem (lub po prostu tym, że nie chudniecie). Dobrym przykładem są tutaj warzywa – choć wydają się zdrowe i niskokaloryczne, to jedzenie niektórych z nich w nadmiarze może być zgubne. Sprawdźcie, jakich warzyw nie jeść na diecie, ponieważ mogą przynieść zupełnie odwrotny skutek, niż sądzicie.

