Dodałam płatki owsiane do śniadaniowego przysmaku z przepisu babci Danusi. Wyszło słodkie cudo

Gdy pomyślę o racuchach, to w moich wspomnieniach od razu pojawia się widok ukochanej babci smażącej te placuszki. Były naprawdę pyszne i każdy czekał na to, aż babcia skończy, posypie je cukrem pudrem i w końcu będzie można sięgnąć po ten przysmak. Wiele lat później sama przygotowuję tę potrawę, jednak w nieco zmienionej wersji. Dzięki temu jest jeszcze bardziej pożywna i sycąca.

Jak zrobić racuchy z płatkami owsianymi? Przepis

Racuchy można przyrządzić na naprawdę wiele sposobów. Cudownie smakują racuchy na maślance lub budyniowe racuchy z bananami. Jeśli jesteście miłośnikami płatków owsianych – śmiało możecie dodać do nich również ten składnik. Takie racuchy robi się bardzo szybko – musicie tylko wymieszać składniki, a następnie usmażyć je na patelni. Wszystkie produkty z listy są też dość tanie, więc takie owsiane racuchy śmiało można określić jako niskobudżetowe danie.

Przepis: Owsiane racuchy Te racuszki są nie tylko pyszne, ale też bardzo pożywne. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki 80 g płatków owsianych błyskawicznych

2-3 większe jabłka

50 g mąki pszennej

1 łyżeczka cynamonu

2 jajka Sposób przygotowania MieszanieNajpierw zetrzyjcie jabłka na tarce, a następnie wsypcie je do miski i dodajcie pozostałe składniki. Całość porządnie wymieszajcie. SmażeniePlacuszki smażcie na rozgrzanym tłuszczu, by były delikatnie zarumienione z obu stron. Podawajcie je posypane cukrem pudrem lub ze swoimi ulubionymi dodatkami.

Tak przyrządzone racuszki będą doskonale smakować podane z dżemem, jogurtem naturalnym lub świeżymi owocami. Placki możecie wzbogacić też o wiórki kokosowe, drobno posiekane orzechy czy płatki migdałowe. Z kolei miłośnicy słodkości mogą dodać również odrobinę startej czekolady.

Dlaczego warto dodawać płatki owsiane do potraw?

Dodawanie płatków owsianych do potraw może przynieść wiele korzyści zdrowotnych i smakowych. Płatki owsiane są bogatym źródłem błonnika, co pomaga w regulacji poziomu cukru we krwi oraz poprawia trawienie. Dodatkowo zawierają one również składniki odżywcze takie jak magnez, żelazo i witaminy z grupy B, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Płatki owsiane wspomagają też perystaltykę jelit i wpływają na obniżenie poziomu cholesterolu. Są także niskokaloryczne, a więc wskazane dla osób na diecie odchudzającej. Dodatkowo dzięki swojej konsystencji płatki owsiane nadają potrawom ciekawej tekstury.

Do jakich dań jeszcze można dodać płatki owsiane?

Płatki owsiane są dość wszechstronnym składnikiem, który pasuje naprawdę do wielu dań. Choć zazwyczaj przygotowuje się z nich po prostu owsiankę na śniadanie lub kolację, to możliwości jest znacznie więcej. Możecie dorzucić je do smoothie, ale też przygotować z nich ciasteczka, a nawet użyć jako składnika omletu. Dobrze sprawdzą się też do muffinek i naleśników. Mogą być także używane jako składnik w domowych batonikach musli lub w granolach, nadając im chrupiącą konsystencję.

O ile większość z nas płatki owsiane kojarzy ze słodkimi potrawami, to idealnie sprawdzą się też do dań wytrawnych. Możecie na przykład obtoczyć w nich pierś z kurczaka, a nawet zrobić kotleciki z płatków owsianych czy placki ziemniaczane z ich dodatkiem.

