Drobinki, które potrafią zdziałać cuda. Mnie pomogły schudnąć, ale poprawiają też zdrowie

Podstawą zdrowej i skutecznej diety odchudzającej jest odpowiednie odżywianie, obejmujące deficyt kaloryczny, regularną aktywność fizyczną, ale pomóc może też spożywanie konkretnych produktów. Jednym z nich są jagody goji, których jedzenie świetnie wpływa na cały nasz organizm. Są to owoce kolcowoju, uważane za „superfood”.

Jagody goji to idealna przekąska dla osób na diecie

Jagody goji wspierają zdrowy proces odchudzania. Wynika to między innymi z faktu, że zawierają w sobie dużo błonnika pokarmowego, który zapewnia szybsze uczucie sytości, a tym samym sprawia, że nie objadamy się nadmiernie, ale też nie sięgamy po wysokokaloryczne przekąski. Dzięki temu łatwiej też zmniejszyć dzienną podaż kalorii. Dodatkowo spożywanie jagód goji przyspiesza przemianę materii, reguluje pracę jelit, co również jest istotne podczas walki z nadprogramowymi kilogramami.

Jagody goji pomagają regulować poziom cukru we krwi, co zapobiega napadom głodu, które mogą prowadzić do niezdrowego podjadania. Trzeba jednak pamiętać o tym, że jagody goji nie mają „magicznych właściwości”, które redukują tkankę tłuszczową. Ich jedzenie powinno być więc traktowane jedynie jako wsparcie podczas odchudzania. Dodatkowo jagody goji (szczególnie suszone) są dość kaloryczne – w 100 g znajduje się około 350 kcal, dlatego nie można przesadzać z ich ilością.

Jakie są inne dobroczynne właściwości jagód goji?

Dlaczego jagody goji zalicza się do superfoods? Między innymi ze względu na to, że zawierają właściwości antyoksydacyjne, dzięki czemu neutralizują wolne rodniki. Są także świetnym źródłem witaminy C (w 100 g suszonych owoców jest jej nawet do 2-2,5 g), dzięki czemu wspomagają odporność naszego organizmu. Są również bogate w witaminy B, witaminę E i liczne związki mineralne, takie jak między innymi: cynk, wapń czy żelazo.

Spożywanie jagód goji może być korzystne w profilaktyce schorzeń, które wynikają z uszkodzenia lub zaburzonego funkcjonowania komórek wskutek stresu oksydacyjnego, takich jak: schorzenia układu sercowo-naczyniowego czy choroby nowotworowe. Te drobinki mogą także spowalniać procesy starzenia się organizmu, a dodatkowo pozytywnie wpływają na profil lipidowy, obniżając poziom cholesterolu. Ich spożywanie ma też dobroczynny wpływ na naszą pamięć i koncentrację.

Jak spożywać jagody goji?

Suszone jagody goji, które bez trudu kupicie przez internet, możecie spożywać na wiele sposobów. Doskonale sprawdzą się jako zdrowa przekąska – w smaku przypominają nieco żurawinę. Możecie dodać je też do owsianki, jogurtu, musli, dzięki czemu nadadzą całej potrawie wspaniałego smaku, ale też „przemycicie” w ten sposób wiele wartości odżywczych. Jagody goji możecie dodawać również do różnego rodzaju wypieków – ciast, ciasteczek i chlebów. Możecie wykorzystać je też do sałatek lub przygotować z nich smoothie. Dobrym pomysłem jest także przyrządzenie naparu, który wzmacnia organizm i przyspiesza odchudzanie.

