Ta substancja „podkręca” metabolizm. Znajdziesz ją w popularnych produktach spożywczych

Szukasz sposobu, by schudnąć? Cholina może ci w tym pomóc. To naturalna substancja o wielu cennych właściwościach. Zobacz, jak włączyć ją do diety.

Cholina, zwana potocznie witaminą B4, to organiczny związek chemiczny, który odgrywa bardzo istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Wspomaga pracę układu nerwowego, a zwłaszcza proces zapamiętywania. Zmniejsza ryzyko wystąpienia demencji oraz chorób neurodegeneracyjnych. Wspiera pracę serca i mięśni. Może również ułatwiać odchudzanie. Sprawdź, na czym dokładnie polega jego działanie. Wpływ choliny na odchudzanie Cholina oddziałuje korzystnie na układ pokarmowy. Poprawia pracę wątroby. Chroni ja przed uszkodzeniem i przyspiesza proces usuwania toksyn z ustroju. Odpowiada też za prawidłową gospodarkę lipidową. Usprawnia rozkład tłuszczów. Rozbija go na mniejsze cząstki. Dzięki temu organizm może łatwiej je strawić, co przekłada się na szybszą przemianę materii przy jednoczesnym pozyskiwaniu większych ilości energii z pokarmu. Przeprowadzone badania dowiodły, że niedobór choliny wiąże się ze zwiększeniem masy ciała i przyrostem tkanki tłuszczowej. Naturalne źródła choliny – co jeść podczas odchudzania? Cholinę można znaleźć w wielu popularnych artykułach spożywczych wykorzystywanych na co dzień w kuchni. Jej cennym źródłem są między innymi produkty takie jak na przykład: jajka,

wołowina,

kurczak,

mleko,

ryby,

awokado,

drób,

wątróbka,

kiełki pszenicy,

warzywa kapustne (brokuły, kalarepa, kalafior, biała i czerwona kapusta itp.). Cholinę zawierają również ziemniaki, przy czym jej największe ilości znajdują się w skórce pokrywającej bulwy. Zaleca się, by mężczyźni i kobiety powyżej 19 roku życia spożywali odpowiednio 550 i 425 mg związku na dobę. Należy zauważyć, że wiele osób, chcąc wspomóc funkcjonowanie układu nerwowego i wątroby, decyduje się na suplementację opisywanego związku. W większości przypadków nie jest to jednak konieczne. Wyjątek stanowią kobiety w ciąży oraz w okresie laktacji (karmienia piersią). Zanim zdecydujesz się na przyjmowanie dodatkowych dawek choliny – poza tymi dostarczanymi do organizmu wraz z pożywieniem – skonsultuj się z lekarzem pierwszego kontaktu oraz dietetykiem. Czym grozi nadmiar choliny w diecie? Nadmiar choliny, podobnie jak jej niedobór, jest szkodliwy. Prowadzi do wystąpienia wielu nieprzyjemnych dolegliwości (nudności, wymiotów itp.). Pojawia się również senność, biegunka i nadmierna potliwość. Ponadto dochodzi do spadku ciśnienia tętniczego krwi. Warto jednak podkreślić, że przypadki przedawkowania choliny zdarzają się stosunkowo rzadko. Związek rozpuszcza się w wodzie i jego nadmiar jest na ogół usuwany z organizmu razem z potem oraz moczem. Czytaj też:

Kiedyś unikałam ziemniaków i makaronów na diecie. Nie wiedziałam, że dzięki nim można schudnąćCzytaj też:

Naturalna substancja, która pomaga w odchudzaniu. Dodaję odrobinę do potraw, a kalorie spalają się same