Te drobinki to prawdziwy skarb w każdej kuchni. Chrupię i chudnę, ale jest ważny warunek

Oczywiste jest, że podczas odchudzania najważniejsze jest stosowanie odpowiedniej diety, a także regularna aktywność fizyczna. Jednak włączenie do swojego menu niektórych produktów może znacząco ułatwić walkę z nadprogramowymi kilogramami. Mowa przede wszystkim o produktach, które zawierają błonnik pokarmowy, który sprawia, że czujemy się dłużej syci. Z kolei w przypadku, gdy jesteście miłośnikami słodyczy – warto stawiać na różnego rodzaju fit desery, które zaspokoją ochotę na „coś słodkiego”, ale przy tym nie pójdą w boczki.

Nasiona słonecznika są idealną przekąską podczas odchudzania

Nasionka słonecznika wspomagają odchudzanie głównie ze względu na dużą zawartość błonnika pokarmowego. Błonnik absorbuje wodę, co przekłada się na zwiększenie objętości treści pokarmowej w żołądku. To z kolei powoduje uczucie sytości, co może pomóc w ograniczaniu spożywanej ilości kalorii i wpłynąć na zmniejszenie apetytu. Dodatkowo błonnik pokarmowy wspomaga zdrowie jelit poprzez regulację perystaltyki jelitowej. To z kolei może przyczynić się do lepszej absorpcji składników odżywczych i eliminacji toksyn z organizmu. Dodatkowo pestki słonecznika są dobrym źródłem białka, co również jest istotne podczas odchudzania. Pomagają też redukować ilość wchłanianego tłuszczu.

Takie nasionka słonecznika mogą być więc zdrową i sycącą przekąską dla osób, które są na diecie odchudzającej. Podjadanie tych drobinek jest lepszą i zdrowszą alternatywą w porównaniu do sięgania po wysokokaloryczne słodycze.

Jak jeść nasiona słonecznika podczas odchudzania?

Ważne jest jednak pamiętanie, że nasionka słonecznika same w sobie nie są cudownym środkiem odchudzającym, a jedynie wspomagają proces chudnięcia. Nasiona słonecznika warto włączyć do diety odchudzającej, ponieważ są one bogate w białko, błonnik i zdrowe tłuszcze, co sprawia, że są sycące i mogą pomóc w kontrolowaniu łaknienia. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że nie jest to produkt niskokaloryczny, dlatego odpowiedni efekt osiągniecie tylko pod warunkiem, że będziecie takie nasiona jeść z umiarem.

Nawet w przypadku tych drobinek należy pamiętać, że mogą przyczynić się one do nadmiernego spożycia kalorii w ciągu dnia. Bardzo ważne jest więc, żeby nasiona słonecznika traktować jak dodatek do dania, a nie samodzielną przekąskę. Jeśli takie nasionka chcecie sobie po prostu chrupać, to pamiętajcie, by nie przekraczać jedzenia 1-2 garści nasionek w ciągu dnia. Co jeszcze jest ważne? Szalenie istotne jest, by spożywać je „solo”, bez dodatku soli. Sprawdźcie też, jakie zaskakujące skutki jedzenia ziaren słonecznika można jeszcze zaobserwować.

Czytaj też:

Wcinam te listki jak szalona i już mieszczę się w mniejszy rozmiar. Przestrzegam kluczowej zasadyCzytaj też:

Siemię lniane to mój sposób na odchudzanie. Mieszam z nim płatki owsiane i mam cudowne śniadanie