Te produkty oczyszczają organizm. Stosuję je podczas wiosennego detoksu i czuję się lekka jak piórko

Wiosenny detoks to doskonały sposób na oczyszczenie organizmu po zimie i przygotowanie go na cieplejsze dni. Detoks może przyczynić się do lepszego samopoczucia, zwiększenia energii oraz poprawy kondycji skóry. Dzięki niemu poczujemy się też lżej, jednak niezwykle ważne jest, aby taki detoks przeprowadzać w sposób odpowiedzialny, dostosowany do indywidualnych potrzeb. W przypadku osób z problemami zdrowotnymi należy przestrzegać w tej kwestii zaleceń specjalisty.

Co jeść podczas wiosennego detoksu?

Podczas wiosennego detoksu należy sięgać po produkty oczyszczające nasz organizm. W tym czasie najlepiej sprawdzą się warzywa i owoce – powinny być dodatkiem do wszystkich posiłków spożywanych w ciągu dnia. Podczas detoksykacji organizmu odpowiednia będzie między innymi kapusta – jest bogata w witaminy i składniki mineralne, a do tego przyspiesza usuwanie zbędnych produktów przemiany materii. Jest też niskokaloryczna, czyli wskazana dla osób na diecie odchudzającej. Warto sięgać też po brokuły, ale również buraki, które są świetnym źródłem przeciwutleniaczy, a do tego zawierają spore ilości błonnika pokarmowego. Ich jedzenie wpływa też na przyspieszenie pasażu treści pokarmowej oraz zapobiega zaparciom. Możecie sięgnąć również po sok z buraka.

Warto też pamiętać o jedzeniu papryki oraz pomidorów, które są świetnym źródłem potasu i zawierają duże ilości wody. Podobnie jest również z ogórkami, które ułatwiają oczyszczanie organizmu z toksyn i selerem (wspomaga procesy trawienia i wydalania zbędnych produktów przemiany materii). Warto włączyć do swojej diety wtedy również pietruszkę, która ma działanie moczopędne. przez co przyspiesza usuwanie szkodliwych toksyn. W przypadku owoców dobrym pomysłem jest sięgnięcie po cytrynę, która odkwasza organizm, a także jabłka i grejpfruty. Poza owocami i warzywami dobrze jest jeść w tym czasie kaszę jaglaną i płatki owsiane zawierające duże ilości błonnika pokarmowego.

Co pić podczas diety oczyszczającej?

W trakcie wiosennego detoksu niezwykle ważne jest też odpowiednie nawodnienie organizmu – nie możecie o nim zapominać. Jest to warunek tego, by procesy detoksykacyjne przebiegały prawidłowo. Szczególnie warto sięgać wtedy po wodę – jej systematyczne uzupełnianie jest po prostu konieczne. Wypłukuje ona z naszego organizmu wszystkie toksyczne substancje, Zdarza się też, że organizm myli pragnienie z głodem, co może prowadzić do nadmiernego spożycia kalorii, dlatego nie możecie dopuścić do nawet lekkiego odwodnienia. Co więcej, podczas detoksu zaleca się unikanie napojów takich jak napoje gazowane czy słodzone. Idealnie zastąpi je woda – jest naturalna i nie zawiera dodatkowych substancji chemicznych ani cukrów, a jednocześnie pomaga w eliminacji toksyn.

Warto pić wtedy również zieloną herbatę i różnego rodzaju napary ziołowe (z mniszka lekarskiego czy skrzypu polnego). Działają one moczopędnie, a do tego wspomagają proces trawienia.

