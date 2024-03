Ekspresowe kotlety, od których nie przytyjecie. Mieszam płatki owsiane z innym fit składnikiem

Odchudzanie może nie być łatwe dla miłośników mięsnych smaków. Kotlety i inne tego rodzaju potrawy zdecydowanie nie są wskazane na diecie odchudzającej. Można jednak postawić na smaczne alternatywy tych klasycznych dań. Jedną z nich jest przygotowanie kotletów z płatków owsianych i serka wiejskiego. Składniki, z których się je przyrządza, są „sprzymierzeńcami odchudzania”, więc możecie mieć pewność, że nie pójdą w boczki.

Jak „odchudzić” kotlety mielone? Prosty przepis

Płatki owsiane znane są ze swoich właściwości odchudzających. Ich głównym plusem jest duża zawartość błonnika pokarmowego – to on odpowiada za uczucie sytości, sprawiając, że dłużej nie czujemy się głodni, a przez to nie mamy też ochoty na niezdrowe przekąski. Dodatkowo płatki owsiane są także bogate w składniki odżywcze, takie jak witaminy z grupy B oraz minerały, co sprawia, że są idealnym wyborem dla osób pragnących zrzucić zbędne kilogramy i jednocześnie dostarczyć organizmowi niezbędnych substancji odżywczych.

Z kolei drugi dodatek, jakim jest serek wiejski, sprawi, że kotlety nabiorą odpowiedniej konsystencji. Jest to produkt niskokaloryczny, a więc idealnie nadaje się jako składnik dietetycznych potraw. Co więcej, jest on bogaty w białko i minerały, które są niezbędne, by nasz organizm funkcjonował w sposób prawidłowy.

Z czego jeszcze można przygotować fit kotlety?

Ciekawym pomysłem dla osób walczących z dodatkowymi kilogramami jest zrobienie kotletów z kalafiora. Istnieje jednak znacznie więcej alternatywnych składników, z których można przygotować kotlety mielone zamiast mięsa. Jednym z nich jest kasza jaglana – po ugotowaniu będzie stanowić świetną bazę do takich bezmięsnych kotletów. Możecie użyć też soczewicy, kaszy gryczanej czy fasoli.

Pamiętajcie, że kluczowe podczas przygotowywania takich kotletów bez użycia mięsa jest odpowiednie przyprawienie i połączenie składników tak, aby uzyskać zbitą konsystencję. Możecie też urozmaicić ich teksturę, dodając właśnie płatki owsiane. Ciekawym pomysłem jest też zrobienie kotletów z jajek – jest to najpopularniejszą wersją takich „oszukanych kotletów”.

Z jakich warzyw można zrobić kotlety podczas odchudzania?

Żeby uzyskać zdrowe, smaczne i niskokaloryczne danie możecie przyrządzić kotlety z warzyw. Tak naprawdę dobrze sprawdzą się niemal wszystkie (z małymi wyjątkami). Możecie wykorzystać między innymi bataty, marchewkę, dynię, cukinię. Dobrym sposobem jest też połączenie ze sobą różnego rodzaju warzyw. Jeśli na przykład gotujecie rosół – śmiało wykorzystajcie te, które się w nim znajdują. Jest to też doskonałym rozwiązaniem dla osób żyjących w duchy „zero waste”. Pamiętajcie, że wcześniej warzywa trzeba najpierw bardzo drobno posiekać. Musicie użyć też naturalnego „kleju” na przykład pod postacią jajka lub jogurtu, a uformowane kotlety trzeba na koniec obtoczyć w bułce tartej i usmażyć.

