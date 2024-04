Dla wielu osób to tylko chwast w ogródku. Mnie picie naparu z tej rośliny pomaga w walce z tłuszczykiem

Różnego rodzaju zioła i napary mogą być pomocne podczas procesu odchudzania. Należy jednak pamiętać o tym, że podstawą, by pozbyć się niechcianych kilogramów, jest odpowiednia dieta (uwzględniająca deficyt kaloryczny), a także regularna aktywność fizyczna. Niezwykle ważne podczas picia takich naparów z roślin jest jednak zachowanie umiaru. Z kolei osoby, które borykają się z różnego rodzaju problemami zdrowotnymi – przed sięgnięciem po nie powinny wcześniej skonsultować się z lekarzem.

Picie herbaty z pokrzywy pomoże w odchudzaniu

Zioła są świetnym źródłem witamin oraz składników mineralnych. Moc drzemiąca w naturze jest ogromna, często jednak jej nie doceniamy. Tak jest między innymi w przypadku pokrzywy, którą często traktujemy po prostu jak chwast. Roślina ta jednak korzystnie wpływa na proces odchudzania. Może także pomóc pozbyć się nadmiaru wody zgromadzonej w organizmie.

Pokrzywa wpływa na poprawę trawienia, a także przyspiesza tempo przemiany materii, co jest szczególnie ważne dla osób, które chcą schudnąć. Dodatkowo pokrzywa świetnie sprawdza się również jako środek, który oczyszcza organizm z toksyn. Często nadmiar szkodliwych substancji w naszym organizmie sprawia, że utrzymanie odpowiedniej masy ciała jest dla nas problematyczne. Detoksykacja organizmu usprawnia więc również odchudzanie. Co więcej, pokrzywa posiada właściwości, które pomagają obniżyć poziom glukozy we krwi, a także zapobiegają wahaniom cukru. Może nas to ustrzec przed napadami głodu, a w konsekwencji sięganiem po wysokokaloryczne, a także niezdrowe przekąski.

Jak przygotować napar z pokrzywy na odchudzanie?

Najpopularniejszym sposobem jest przyrządzenie naparu z pokrzywy. Ma on działanie moczopędne, co zdecydowanie dobrze wpływa na proces odchudzania, ale tez detoksykacji organizmu. Pobudza wydzielanie soków żołądkowych, a to z kolei działa na przyspieszenie trawienia. Co więcej, jego picie ma także pozytywny wpływ na stan naszej skóry, włosów i paznokci. Taki napar z pokrzywy należy pić regularnie (możecie to robić 2-3 razy dziennie). Jak przygotować taki napar? Musicie wsypać 2 łyżki suszonych liści pokrzywy i zalać wrzątkiem, a następnie odczekać kilka minut.

Pamiętajcie jednak o tym, że takie roślinne napary mogą powodować reakcje alergiczne lub wchodzić w interakcje z innymi lekami, dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości – skonsultujcie się wcześniej z lekarzem. Dodatkowo, w czasie takiej kuracji należy pamiętać o zwiększeniu ilości wypijanych płynów, by nie doszło do odwodnienia organizmu. Z pokrzywy można również przygotować sok lub nalewkę. Możecie też wprowadzić tę roślinę do swojego menu, dodając do różnego rodzaju potraw – zainspirujcie się 7 pomysłami na dania z pokrzywą. Ciekawym patentem jest też przygotowanie zdrowego sosu z pokrzywą.

