7 pomysłów na dania z pokrzywą. Na liście zupa, sos i bułeczki z pokrzywą

Pokrzywa to jeden z najbardziej pospolitych jadalnych chwastów. Wiosną, kiedy wypuszcza młode liście, jest nie tylko najbardziej wartościowa, ale i najsmaczniejsza. I co nie mniej ważne – możesz mieć ją zupełnie za darmo! Jeśli nie masz czasu i możliwości, aby samemu narwać pokrzyw, zapytaj o pokrzywę w sklepach ze zdrową żywnością – często w takich miejscach można kupić świeżą pokrzywę z ekologicznych gospodarstw.

7 pomysłów na dania z pokrzywą

Pokrzywa może być tylko dodatkiem, a może być też podstawą potrawy. Sprawdź nasze wypróbowane pomysły na dania z pokrzywą.

Bułeczki śniadaniowe z pokrzywą



Pieczywo z pokrzywą? Jak najbardziej! Posiekaną drobno pokrzywę dodaj do ciasta i gotowe. My polecamy dodać pokrzywę do najprostszych bułeczek śniadaniowych. PRZEPIS NA BUŁECZKI ŚNIADANIOWE



Omlet z pokrzywą



Pokrzywa doskonale pasuje do potraw z jaj. Posiekane liście możesz dodać do jajecznicy, albo zrobić pyszny i zdrowy wiosenny omlet.



Pokrzywa duszona z czosnkiem



To danie może być dodatkiem do obiadu, pasuje do makaronu, ziemniaków, ale możesz też zajadać się nim na kanapkach czy grzankach. PRZEPIS NA POKRZYWĘ DUSZONĄ Z CZOSNKIEM



Ciasto francuskie z pokrzywą



Duszona pokrzywa to doskonałe nadzienie do pierogów, naleśników, ale też ciasta francuskiego! Nałóż ostudzoną pokrzywę na ciasto, zawiń w rulon i pokrój w grube plastry. To idealna przekąska na wycieczkę czy do pracy.



Smoothie z pokrzywą



Pokrzywę śmiało możesz dodawać do zielonych koktajli. Świetnie komponuje się ze szpinakiem, awokado, bananami, selerem naciowym, kiwi, ananasem, imbirem, gruszką i sokiem jabłkowym. Twórz swoje ulubione kompozycje, miksując smaki.



Zupa z pokrzyw



To po prostu pokrzywowy klasyk. Kremowa zupa z pokrzywy zachwyca kolorem i wyjątkowym smakiem. I przyrządza się ją bajecznie łatwo. PRZEPIS NA ZUPĘ Z POKRZYWY



Sos z pokrzywy i koperku



Jogurtowy sos z pokrzywy jest idealnym dodatkiem do potraw. Możesz podać go do pieczonych warzyw (doskonale smakuje z pieczonymi ziemniakami), polać nim grzanki czy wykorzystać jako sos do jajek. PRZEPIS NA JOGURTOWY SOS Z POKRZYWĄ

Jak wykorzystywać pokrzywę w kuchni?

Inspiracji na wykorzystanie pokrzywy szukaj w przepisach na dania ze szpinakiem i ziołami. W wielu z nich śmiało możesz zastępować pokrzywą całkowicie lub częściowo szpinak i zioła. Z pokrzywy zrobisz pyszne pesto, ale możesz też np. zabarwić nią na ciemnozielono ciasto naleśnikowe (tak jak się robi miksując ciasto ze szpinakiem), ale też ciasto na makaron czy pierogi. Duszoną pokrzywę albo pesto pokrzywowe można też zamrozić w porcjach i wykorzystywać do potraw według potrzeby.

Pokrzywę przed użyciem należy dobrze opłukać i zlać wrzątkiem. Ten ostatni zabieg sprawi, że straci swoje parzące właściwości. Podczas zbierania pokrzywy warto założyć rękawiczki ogrodnicze lub zbierać pokrzywę przez woreczek foliowy. Najlepiej zrywać tylko młode, górne liście pokrzywy – są najsmaczniejsze. Pokrzywa to dobry pomysł dla początkujących zbieraczy dzikich roślin – nie da się jej pomylić z niczym innym.

WAŻNE: pokrzywę jak i inne dzikie rośliny zbieraj z dala od ruchliwych ulic i miejsc zanieczyszczonych.

Czytaj też:

Pospolity chwast pomoże w odchudzaniu. Jak wykorzystać w kuchni gwiazdnicę?Czytaj też:

Trzy najzdrowsze chwasty. Te dzikie rośliny rosną niemal wszędzie