Woda z tym dodatkiem wspomaga odchudzanie i orzeźwia. Przepis jest dziecinnie prosty

Woda i grejpfrut. To świetny duet wspomagający odchudzanie. Wystarczy pokroić owoc na plasterki, zalać je czystym i chłodnym płynem, a potem lekko docisnąć za pomocą łyżeczki, by szybciej puściły sok. Możesz też sięgnąć po drugą opcję i wycisnąć sok z grejpfruta do wody. Jeśli chcesz „dopraw” napój odrobiną miodu, paroma listkami mięty albo rozmarynu. Wszystko zależy od twoich preferencji.

Woda z grejpfrutem a odchudzanie

Sok z grejpfruta zawiera błonnik, który reguluje pracę jelit, przyspiesza metabolizm i oczyszczanie organizmu z toksyn. Dzięki temu może wspomagać odchudzanie. Poza tym doskonale nawadnia, co również ma niebagatelne znaczenie w procesie zrzucania nadprogramowych kilogramów. Wypijanie wody grejpfrutowej przed planowanym posiłkiem zwiększa uczucie sytości, co sprzyja przyjmowaniu mniejszej liczby kalorii i zmniejsza ryzyko przejadania się czy też podjadania i sięgania po niezdrowe przekąski (chipsy, batony, słodycze). W rezultacie pozwala na łatwiejsze kontrolowanie masy ciała.

Co więcej, woda z grejpfrutem zapobiega nagłym skokom stężenia glukozy we krwi. A to właśnie między innymi wahania poziomu cukru w organizmie wywołują napady głodu i sprzyjają odkładaniu się tkanki tłuszczowej, a w konsekwencji przybieraniu na wadze. Warto dodać, że grejpfrut jest produktem niskokalorycznym (w 100 gramach owocu znajdziemy zaledwie 42 kcal).

Co jeszcze daje picie wody z grejpfrutem?

Grejpfruty są źródłem flawonoidów. Na szczególną uwagę zasługuje naringina. To właśnie ona nadaje owocom gorzki smak. Związek ten ma silne właściwości antyoksydacyjne. Chroni organizm przed szkodliwym działaniem wolnym rodników. Spowalnia procesy starzenia i zapobiega uszkodzeniom komórek. Zmniejsza też stan zapalny tkanek. Wspomaga organizm w walce z drobnoustrojami i zapobiega infekcjom. Pełni też ważną rolę w profilaktyce chorób nowotworowych, schorzeń neurodegeneracyjnych, a także problemów z sercem i układem krążenia.

Kto nie powinien pić wody grejpfrutowej?

Ze spożywania grejpfrutów powinny zrezygnować pacjenci w trakcie farmakoterapii. Związki zawarte w tych owocach mogą bowiem wchodzić w interakcje z lekami i wpływać na ich działanie (osłabiać je lub wzmacniać), a w efekcie doprowadzić do wielu powikłań i problemów zdrowotnych. Jeśli masz wątpliwości co do tego, czy możesz bez przeszkód włączyć grejpfruty do swojej diety, skonsultuj się z lekarzem pierwszego kontaktu.

