Kapusta kiszona czy kwaszona jest lepsza? Jedna działa antyrakowo i odchudza, druga udaje zdrową

Często mylimy kapustę kiszoną z kapustą kwaszoną i odwrotnie. Jest to jednak duży błąd, ponieważ znacznie różnią się one od siebie – dotyczy to sposobu ich przygotowywania, ale również właściwości zdrowotnych. Wiele osób nie zdaje sobie jednak z tego sprawy, myśląc, że różnica polega tylko w nazwach tych produktów, których używają zamiennie. Tymczasem to kapusta kiszona jest tą, po którą warto sięgać w trosce o swoje zdrowie.

Która kapusta jest zdrowsza – kiszona czy kwaszona?

Choć nazwy są podobne, to są to dwa zupełnie inne produkty. Kapusta kiszona powstaje w procesie fermentacji. Z kolei kapustę kwaszoną przygotowuje się poprzez zalanie jej octem, dosypanie cukru i przypraw (nie zachodzi proces fermentacji). Ocet, który przyspiesza kwaszenie, obniża jednak też wartość odżywczą tego warzywa. Kapusta kiszona z kolei jest istotnym produktem naszej diety pod względem wartości odżywczych.

Kiszenie nie ma więc nic wspólnego z kwaszeniem. Co więcej, niektórzy producenci do takiej kwaszonej kapusty dodają konserwanty, a więc podczas zakupów należy uważnie czytać etykiety. Bez dwóch zdań można więc stwierdzić, że zdrowsza jest kapusta kiszona. Dietetycy zachęcają więc, by zamiast kapusty kwaszonej wybierać kapustę kiszoną – będzie miała ona zdecydowanie lepsze działanie na nasz organizm. Kapusta kwaszona jest bowiem pozbawiona wielu cennych dla naszego zdrowia właściwości, między innymi tak ważnych probiotyków. Zawiera również mniej witamin i składników mineralnych.

Dlaczego warto jeść kapustę kiszoną?

Zarówno sama kapusta kiszona, jak i domowy sok z kapusty kiszonej zawierają wiele właściwości prozdrowotnych. Są między innymi doskonałym źródłem wapnia, magnezu, żelaza czy potasu. Taka kapusta jest również bogata w witaminy z grupy B, K, A, E, a także kwas foliowy i błonnik. Jest też świetnym źródłem witaminy C, która jest naturalnym antyoksydantem. Jedzenie kiszonej kapusty wzmacnia działanie układu immunologicznego, a do tego zwiększa wchłanianie żelaza z układu pokarmowego. Jest to przeciwutleniacz, który zapobiega rozwojowi chorób układu krążenia, a także wzmacnia ściany naczyń krwionośnych.

Dodatkowo kapusta kiszona posiada liczne związki, które działają w prewencji nowotworowej, jest więc uznawana za „warzywo przeciwrakowe”. Jest ona bogata w substancje przeciwutleniające, które są niezwykle istotne w profilaktyce nowotworów – niwelują działanie wolnych rodników. Naukowcy, którzy badali wpływ jedzenia warzyw na rozwój raka jelita grubego, doszli do wniosku, że spożywanie takiej kapusty przynajmniej raz w ciągu całego tygodnia może zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka jelita grubego aż o 1/3. Jeśli z kolei je się ją 2-3 razy w tygodniu, to ryzyko zmniejsza się aż o 40 procent. Sprawdźcie, jak zrobić domową kapustę kiszoną.

Jedzenie kapusty kiszonej wspomaga też proces odchudzania

Kapusta kiszona jest produktem niskokalorycznym (100 g ma około 19 kcal), dlatego jej jedzenie jest polecane osobom na diecie odchudzającej. Dodatkowo jest ona bogata w błonnik pokarmowy, który powoduje zwiększenie uczucia sytości, a w konsekwencji zapobiega napadom wilczego głodu. Składnik ten reguluje też perystaltykę jelit. Co więcej, bakterie mlekowe, które są w niej zawarte, przyspieszają pasaż jelitowy, a w konsekwencji zapobiegają zaparciom. Należy pamiętać też o tym, że kapusta kiszona jest bogatym źródłem witaminy C i innych składników odżywczych, co wspiera ogólne zdrowie organizmu podczas procesu odchudzania. Zalet kapusty kiszonej jest jednak znacznie więcej, dlatego warto włączyć ją na stałe do swojego menu.

