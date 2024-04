Jak schudnąć po 50-tce? Tę dietę stosuje moja teściowa i już widać efekty. Poleca ją też specjalista

Odchudzanie po 50. roku życia może wymagać nieco innego podejścia niż w przypadku młodszych kobiet. Zwalnia wtedy metabolizm, w konsekwencji zwiększa się ryzyko magazynowania tkanki tłuszczowej, a w związku z tym może pojawić się też nadwaga. Do tego zachodzą w organizmie zmiany hormonalne. Wcale jednak nie oznacza to, że zrzucenie nadprogramowych kilogramów jest niemożliwe. Tłumaczymy, na jaki sposób odżywiania należy postawić oraz co wyeliminować ze swojego jadłospisu. Nie można również zapominać o tym, że obowiązkowym elementem odchudzania po 50. roku życia jest regularna aktywność fizyczna.

Co jeść, żeby schudnąć po 50-tce?

Ważne jest, by kobiety po 50. roku życia, które chcą schudnąć, wkomponowały do swojego jadłospisu surowe oraz gotowane warzywa, piły świeżo wyciskane soki. W jadłospisie powinna znaleźć się też zwiększona ilość wapnia (chude mleko, nabiał), a także witamina D, która wpływa na jego przyswajanie i zapobiega osteoporozie. Żeby usprawnić pracę przewodu pokarmowego, warto sięgać po produkty fermentowane, takie jak na przykład kefir (zawierają naturalne szczepy bakterii probiotycznych).

Z diety należy z kolei wyeliminować tłuste mięsa, kiełbasy, wędliny – jeśli wyeliminuje się źródła cholesterolu, to pozwoli to też zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Bardzo ważne jest również, by maksymalnie ograniczyć spożywanie cukrów prostych (pod postacią ciastek, batonów, lodów). Zaleca się z kolei jedzenie większych ilości chudego mięsa (jest ono źródłem łatwo przyswajalnego białka). Koniecznie należy też zrezygnować z produktów typu fast-food. Pamiętajcie jednak, że każde ciało jest inne, dlatego ważne jest słuchanie swojego organizmu i dostosowywanie planu odchudzania do swoich indywidualnych potrzeb i możliwości. Zawsze najlepiej jest również skonsultować się z dietetykiem, jeśli zamierzacie wdrożyć dietę odchudzającą.

Jaka dieta jest najlepsza dla kobiet po 50. roku życia?

Według badań średni wiek kobiety, w którym dochodzi do menopauzy to 50-52 lata, a więc po 50 roku życia. Kierownik Katedry Żywienia i Metabolomiki, prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska, w opublikowanym przez siebie materiale na Instagramie wytłumaczyła, jaką dietę powinny stosować kobiety, które są w okresie menopauzalnym.

Dietą rekomendowaną dla kobiet w okresie menopauzalnym jest dieta typu śródziemnomorskiego. Ten wzorzec żywienia zakłada ograniczenie spożycia czerwonego mięsa do jednej porcji w tygodniu. Ograniczeniu ulegają szczególnie produkty wysokoprzetworzone – powiedziała prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska.

Specjalistka wyjaśniła również, w jakie zdrowe produkty obfituje taka właśnie dieta: „Zwiększa się za to spożycie dobrej jakości drobiu, ryb, owoców morza. Czyli tych produktów bogatych w nienasycone tłuszcze. Ten wariant diety, czyli diety śródziemnomorskiej, zakłada też wykorzystanie dobrej jakości oliwy z oliwek jako głównego źródła tłuszczu, ale też innych tłuszczów roślinnych, pomagających obniżyć na przykład poziom cholesterolu (cholesterolu LDL) i poprawić zdrowie serca”. Pamiętajcie także, że dieta śródziemnomorska pomaga schudnąć, a więc jest świetna nie tylko dla waszego zdrowia, ale też figury.

