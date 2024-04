Te dietetyczne placki ziemniaczane wcinam nawet podczas odchudzania. Sekret to użycie 1 składnika

Placki ziemniaczane to uwielbiana potrawa w naszym kraju, jednak nie ukrywajmy – w żaden sposób nie można jej przypisać do dietetycznego jedzenia. Z tego powodu nawet najwięksi miłośnicy tego dania unikają go podczas odchudzania. Mamy jednak sposób, który pozwoli wam na takie „ziemniaczane szaleństwo” nawet wtedy, gdy walczycie z nadprogramowymi kilogramami.

Jak przygotować dietetyczne placki ziemniaczane?

Choć dla wielu dietetyczne placki ziemniaczane wydają się abstrakcją, to okazuje się, że jest to możliwe. Co więcej, są one naprawdę proste w przygotowaniu. Bardzo ważny jest jeden dodatek – mowa o otrębach owsianych, które zawierają dużo błonnika, przez co dłużej nie czujemy się głodni. Użyjcie też połączenia dwóch rodzajów mąki – mąki ziemniaczanej i mąki orkiszowej (warto postawić na nią w trakcie procesu odchudzania).

Przepis: Dietetyczne placki ziemniaczane Te placki są naprawdę pyszne, a przede wszystkim znacznie bardziej dietetyczne od tych klasycznych Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 4 Składniki 600 g ziemniaków

1 cebula

1 ząbek czosnku

2-3 łyżki otrębów owsianych

1 jajko

sól i pieprz

szczypta gałki muszkatołowej Sposób przygotowania Przygotowanie warzywObierzcie ziemniaki, a następnie zetrzyjcie na tarce na drobne wiórki i odstawcie na około 10 minut. Cebulę drobno posiekajcie. Później odciśnijcie ziemniaki z nadmiaru wody. Dodawanie pozostałych składnikówDo odciśniętych ziemniaków dodajcie cebulę, przeciśnięty przez praskę czosnek oraz przyprawy. Całość porządnie wymieszajcie. Pieczenie placków ziemniaczanychBlachę wyłóżcie papierem do pieczenia i nałóżcie masę tak, by swoim kształtem przypominała placki. Blachę włóżcie do piekarnika nagrzanego do 200 stopni Celsjusza i pieczcie przez około 15 minut. Później wyjmijcie blachę, obróćcie placki i pieczcie przez kolejne 10 minut.

Co zrobić, żeby placki ziemniaczane były bardziej fit?

Oczywiście niebagatelne znaczenie ma też obróbka termiczna. Zamiast smażyć placki ziemniaczane na maśle lub oleju – wybierzcie suchą patelnię. Dobrą opcją jest również przyrządzenie takich placków w piekarniku, wtedy będą daniem znacznie bardziej dietetycznym. Wystarczy, że rozprowadzicie masę na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i upieczecie w piekarniku, w ten sposób unikniecie dodatkowego tłuszczu związanego ze smażeniem.

Dobrym sposobem jest również dodaniem warzyw do masy ziemniaczanej, takich jak marchewka, cukinia czy szpinak. To zwiększy wartość odżywczą placków ziemniaczanych i zmniejszy ich kaloryczność. Pamiętajcie też, by wybrać zdrowe dodatki i zamiast podawać placki ziemniaczane ze śmietaną lub domowym majonezem – postawicie na przykład na jogurt naturalny. Możecie przygotować też pyszny sos jogurtowy, mieszając jogurt naturalny z posiekanym czosnkiem, sokiem z cytryny i przyprawami. Pamiętajcie też, że świeże zioła, takie jak natka pietruszki, koper czy kolendra, dodają aromatu i świeżości do placków ziemniaczanych, dlatego śmiało możecie je nimi posypać.

