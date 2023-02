Jak zrobić domowy majonez? Sprawdzony przepis na majonez

Majonez to po prostu emulsja, która powstaje z żółtek i oleju, a dzięki odpowiednim przyprawom, zyskuje wyjątkowy smak. Aby zrobić dobry, domowy majonez trzeba pamiętać o kilku zasadach.

Jak zrobić dobry majonez?

Ważne jest, aby wszystkie składniki do majonezu były w tej samej temperaturze. Majonez doprawia się musztardą, sokiem z cytryny lub octem, te składniki nie tylko podkręcają smak majonezu, ale też jednocześnie powodują też ścinanie się żółtek. Majonez najlepiej miksować używając blendera typu żyrafa. Tu można dodać, że dawniej domowi kucharze radzili sobie wykorzystując makutrę i ucierali żółtka z olejem przy pomocy drewnianej pałki (zakończonej kulą).

Ze smakiem majonezu można eksperymentować i dodać do niego ulubione przyprawy. To może być np. biały pieprz lub czosnek. Zamiast soku z cytryny czy octu można również dodać cydru jabłkowego. Jeśli chcesz uzyskać majonez o żółtym kolorze, dodaj odrobinę kurkumy.

Co zrobić, jeśli majonez się zważy?

Zdarza się, że domowy majonez zważy się podczas ucierania. Nie oznacza to jednak, że jest nie do uratowania. Najlepiej wówczas postawić miskę z majonezem na garnek z gotującą się wodą i miksować ponownie, aż zgęstnieje i uzyska pożądaną gęstość.

Jak długo można przechowywać domowy majonez?

Domowy majonez można przechowywać w lodówce około tygodnia (zamknięty w słoiku lub szczelnym pojemniczku). Taki majonez może być dodatkiem do kanapek, sałatek, ale może być też podstawą innych sosów. Wystarczy np. dodać do niego śmietanę, świeży czosnek i posiekane, świeże zioła i sok z limonki, aby zrobić pyszny sos czosnkowy, który jest doskonałym dodatkiem do pieczonych mięs, ziemniaków czy kanapek.

Przepis: Domowy majonez Majonez z żółtek i oleju rzepakowego. Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 10 Składniki 1,5 szklanki oleju rzepakowego

2 żółtka jaj

1 łyżeczka ostrej musztardy

1 łyżka soku z cytryny lub białego octu winnego

łyżeczka cukru pudru lub innego słodzika (np. syropu z agawy)

1/4 łyżeczki soli Sposób przygotowania Wymieszaj żółtka z częścią składnikówWymieszaj żółtka z musztardą, cukrem (lub syropem), sokiem z cytryny i solą. Zmiksuj żółtka z olejemMiksuj żółtka dodając stopniowo olej. Miksuj, aż majonez zgęstnieje i zyska, jasny, lśniący kolor.

Czytaj też:

Wegański majonez z mleka sojowego. Jak zrobić domowy majonez bez jajek?Czytaj też:

Jak w 2 minuty zrobić zdrowy majonez z... awokado? Fenomenalny przepis