Placki ziemniaczane będą rozpływać się w ustach, gdy dodacie 1 składnik. To popisowy trik mojej babci

Placki ziemniaczane są świetną propozycją, gdy chcemy przygotować szybkie, pożywne i naprawdę tanie danie. Można je podawać zarówno na słodko, jak i na słono, a więc każdy z domowników będzie zadowolony. Co więcej, ich przygotowanie jest naprawdę proste i poradzą sobie z tym nawet osoby, które nie mają doświadczenia w gotowaniu. Choć zazwyczaj każdy koncentruje się na tym, żeby takie placki były chrupiące, to warto skorzystać również z patentu na to, żeby stały się cudowanie puszyste – będą wtedy o wiele smaczniejsze.

Patent na puszyste placki ziemniaczane

Podstawą tej potrawy są oczywiście ziemniaki, jajko, cebula, a także niewielka ilość mąki i soli. Mamy jednak sposób na to, by dzięki jednemu składnikowi placki stały się też obłędnie puszyste i rozpływały w ustach. Chodzi o to, by do masy ziemniaczanej przyrządzonej w tradycyjny sposób dodać ubite białka – to właśnie one sprawiają, że placki ziemniaczane stają się lekkie i puszyste. Białka jajek ubijajcie do momentu, aż powstanie z nich puszysta piana. Sami zobaczycie, że każdy kęs tak przyrządzonych placków będzie prawdziwą przyjemnością.

Ubite białka dodawajcie do masy ziemniaczanej stopniowo – po 2-3 łyżki i stale mieszajcie. Róbcie to jednak delikatnie, w ten sposób całość nabierze lekkości. Dodatkowo ubite białka będą działać jako spoiwo, pomagając utrzymać placki w całości i zapobiegając rozpadaniu się podczas smażenia.

Przepis: Puszyste placki ziemniaczane Gwarantujemy, że jeszcze nigdy nie jedliście tak pysznych placków ziemniaczanych Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 20 godz. Liczba porcji 6 Składniki 2 jajka

1 szklanka mąki pszennej

1 kg ziemniaków

1 cebula

sól i pieprz Sposób przygotowania Przygotowanie ziemniaków i cebuliNajpierw obierzcie ziemniaki, a później zetrzyjcie je na tarce o grubych oczkach. Całość odstawcie na kilka minut, a później odlejcie z ziemniaków nadmiar wody. Obierzcie też cebulę i zetrzyjcie ją na tarce (wybierzcie drobne oczka). Ubijanie białekOddzielcie białka od żółtek, a później ubijcie białka na sztywną pianę. Mieszanie składnikówDo startych ziemniaków dodajcie cebulę, żółtka jajek, sól, pieprz oraz mąkę. Ubitą pianę z białek dodawajcie do masy stopniowo po dwie łyżki. Całość delikatnie wymieszajcie. Smażenie plackówRozgrzejcie olej na patelni, a później nakładajcie ziemniaczaną masę. Smażcie placki z obu stron na złoty kolor. Na koniec wyłóżcie je na ręcznik papierowy, by odsączyć je z nadmiaru tłuszczu.

Jak zrobić pyszne placki ziemniaczane? Inne triki

Podczas przyrządzania placków ziemniaczanych warto zastosować kilka sztuczek, dzięki którym będą one jeszcze smaczniejsze. Przede wszystkim musicie wybrać odpowiednie ziemniaki – najlepiej sprawdzą się te mączyste, które zawierają dużo skrobi. Wybierajcie więc takie odmiany jak: Bryza, Gracja, Ibis czy Tajfun. Unikajcie za to ziemniaków sałatkowych (typ A), ponieważ mają one dużo wody, mało skrobi i są twarde, więc nie sprawdzą się dobrze podczas robienia placków ziemniaczanych.

Jeśli chcecie, żeby wasze placki ziemniaczane nabrały kremowej i aksamitnej konsystencji – dodajcie do masy 2 łyżki śmietany. Z kolei osoby, którym zależy na tym, żeby placki ziemniaczane nie ciemniały, powinny dodać do nich odrobinę octu (wystarczy 1-2 łyżki). Dodatkowo, użycie tego triku sprawi, że wasze placki ziemniaczane wyjdą mniej tłuste. Pamiętajcie też, że nadmiar mąki może popsuć całe danie. 1-2 łyżki tego składnika w zupełności wystarczą. Jeżeli wasza masa wyjdzie zbyt wodnista, to w takiej sytuacji możecie uratować swoje danie jeszcze 1 łyżką skrobi ziemniaczanej. Jeśli nie macie zbyt dużo czasu, to koniecznie sprawdźcie, jak zrobić placki ziemniaczane bez piekarnika i patelni. Zobaczcie też, w jaki sposób przyrządzić jeszcze bardziej sycące placki ziemniaczane.

