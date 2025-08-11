Placki ziemniaczane jak u Makłowicza. Trik z mlekiem daje smak nie do opisania

Placki ziemniaczane to danie, które wiele osób kojarzy ze swoim rodzinnym domem. Kiedyś przygotowywało się je znacznie częściej niż obecnie. Wynikało to przede wszystkim z faktu, że ta potrawa jest bardzo tania – można ją przyrządzić dosłownie za kilka złotych. Teraz jednak też cieszy się popularnością i nadal pojawia się na polskich stołach.

Przepis Roberta Makłowicza na najsmaczniejsze placki ziemniaczane

Jeśli również jesteś miłośnikiem tej potrawy, koniecznie wypróbuj trik Roberta Makłowicza na pyszne placki ziemniaczane. Sekret polega na sparzeniu startych ziemniaków mlekiem. Dzięki temu placki wychodzą delikatniejsze w smaku.

Przepis: Placki ziemniaczane Te placki smakują doskonale. Wystarczy mała zmiana, by uzyskać świetny efekt. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 636 w każdej porcji Składniki 20 g świeżych drożdży

400 ml mleka

sól i pieprz do smaku

4 łyżki mąki pszennej

szczypta cukru

1,5 kg ziemniaków

1 cebula

2 jajka Sposób przygotowania Przygotowanie rozczynuZmieszaj 1 łyżę mąki ze szczyptą cukru i łyżką ciepłego mleka. Odstaw całość na około 15 minut. Ścieranie ziemniakówObierz i umyj ziemniaki, a następnie zetrzyj je na drobnych oczkach tarki. Umieść je na sitku i przelej gorącym mlekiem. Później porządnie odciśnij. Robienie masyPosiekaj cebulę i zeszklij ją na rozgrzanym maśle na patelni. Dorzuć ją do ziemniaków. Dodaj także jajka, sól i pieprz. Dosyp trochę mąki (tak, by całość była gęsta, ale nie zbyt zbita). Smażenie plackówSmaż placki ziemniaczane na rozgrzanym oleju z obu stron, by były pięknie rumiane.

Aby były cudownie puszyste, należy dodać do nich też drożdże. To kolejny patent znanego kucharza. Nie tylko zmienią ich konsystencję, ale sprawią też, że będą miały nieco inny smak – lekko orzechowy. Cała reszta przygotowań nie różni się już od tej przy robieniu klasycznych placków ziemniaczanych.

Z czym podać placki ziemniaczane?

Placki ziemniaczane to bardzo wdzięczna potrawa do kuchennych eksperymentów. Zamiast je smażyć, możesz śmiało upiec je w piekarniku – wtedy będą zdrowsze i bardziej dietetyczne. To jednak nie wszystko, bo istnieje wiele możliwości, by podać je w niezwykle smaczny sposób. Klasycznie serwuje się je z kwaśną śmietaną, ale doskonale smakują też z twarożkiem i szczypiorkiem. Wiele osób lubi jeść to danie z sosem pieczarkowym, jednak dobrze komponuje się ono również z sosem chrzanowym, który nadaje ostrości, czy koperkowym. To także idealny dodatek do gulaszu węgierskiego. Jeśli wolisz jeść ten przysmak „na słodko”, podaj go z musem jabłkowym lub posypany cukrem.

Jak wybrać najlepsze ziemniaki na placki?

Ziemniaki są najważniejszym składnikiem placków ziemniaczanych, dlatego warto wybrać te, które najlepiej nadają się do tej potrawy. Odpowiednie będą ziemniaki o wysokiej zawartości skrobi, czyli typowo mączyste – typu C. Łatwo się ścierają na tarce, ale najważniejsze jest to, że nie puszczają dużo wody. Dzięki temu placki będą się dobrze smażyć bez rozpadania w trakcie. Nie będą też gumowate. Pamiętaj, by ziemniaki po starciu porządnie odsączyć. Jeśli nie masz zbyt dużo czasu, to koniecznie wykorzystaj patent na szybkie placki ziemniaczane.

