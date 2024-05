Ta herbata pomaga mi w walce z boczkami, ale też obniża cholesterol. Trzeba pamiętać o 1 zasadzie

Jednym z elementów odchudzania u niektórych osób jest picie różnego rodzaju ziół i herbat. Zielona herbata, dzięki zawartości katechin, wspomaga proces spalania tłuszczu i przyspiesza metabolizm. Herbaty ziołowe, takie jak mięta czy pokrzywa, mogą pomóc w detoksykacji organizmu. Dodatkowo dodanie na przykład imbiru do takich napojów zwiększa termogenezę, co również sprzyja utracie wagi. Ważne jest jednak pamiętanie o umiarze. Co więcej, niezależnie od picia napojów, które pomagają w odchudzaniu, najważniejsza jest zrównoważona dieta i regularna aktywność fizyczna.

Picie czerwonej herbaty może pomóc w odchudzaniu

Czerwona herbata znana jest ze swoich odchudzających właściwości. Pomoc w utracie niechcianych kilogramów jest jedną z jej głównych zalet. Cel osiągniecie jednak tylko przy regularnym piciu tego napoju – sięgnięcie po nią jednorazowo nie przyniesie zamierzonych rezultatów. W czerwonej herbacie zawarte są polifenole, które wpływają na zwiększenie termogenezy i spalania tkanki tłuszczowej. Dodatkowo przyspiesza ona pracę jelit, wzmaga pasaż treści pokarmowej, a także reguluje procesy trawienia. Dodatkowo zapobiega zaparciom, a zawarte w niej związki wzmagają również wydzielanie soków trawiennych. Udowodniono także, że picie czerwonej herbaty może zmniejszać odkładanie się tkanki tłuszczowej.

Pamiętajcie jednak, by zachować rozsądek w odchudzaniu (dotyczy to wszystkich napojów wspomagających utratę wagi). Ważne jest również, by mieć na uwadze, że czerwona herbata może jedynie wspomóc cały proces odchudzania, jednak sama w sobie nie sprawi „magicznie”, że niechciane kilogramy znikną. W takiej sytuacji konieczna jest zmiana nawyków żywieniowych na zdrowsze.

Jakie są inne właściwości czerwonej herbaty?

Pomoc w walce z dodatkowymi kilogramami to tylko początek dobroczynnych właściwości picia czerwonej herbaty. Wynikają z obecności polifenoli w tym napoju. Jej picie może również chronić przed miażdżycą, nadciśnieniem tętniczym, a także oczyszcza organizm z toksyn. Może także przyczyniać się do obniżania poziomu cholesterolu. Dodatkowo wspomaga pamięć i koncentrację.

Dla niektórych istotny może być również fakt, że czerwona herbata ma właściwości pobudzające – wynika to z zawartej w niej kofeiny. Mieszanina polifenoli pomaga także zwalczać bakterie i wirusy. Czerwona herbata będzie też odpowiednia na przejedzenie, ponieważ sprzyja trawieniu, a przez to usuwa uczucie przepełnienia w żołądku. Dodatkowo jest bogata w przeciwutleniacze, które pomagają w zwalczaniu wolnych rodników i zapobieganiu starzeniu się komórek. Sprawdźcie też, jakie są inne napary, które wspierają redukcję masy ciała. Możecie też wykorzystać napoje odchudzające, które macie w domu.

Jak pić czerwoną herbatę?

Picie czerwonej herbaty działa naprawdę bardzo korzystnie na nasz organizm, jednak nie można z tym przesadzać. Zaleca się wypijanie nie więcej niż trzech filiżanek czerwonej herbaty dziennie. Najlepiej jest robić to nie wcześniej niż 30 minut po spożytym posiłku – wtedy będzie mieć najlepsze działanie. Ważne jest jednak, by pić czerwoną herbatę w odpowiednich ilościach – zbyt duże dawki tego napoju mogą doprowadzić do odwodnienia organizmu, a także wypłukania z niego cennych składników odżywczych. Picia czerwonej herbaty powinny unikać osoby, które zmagają się z chorobą wrzodową, a także innymi schorzeniami przewodu pokarmowego.

Czytaj też:

Ten napój z 3 składników pomaga w odchudzaniu, chroni też przed zawałem i miażdżycąCzytaj też:

Ten sok to mój sposób na zdrowie, młodość i figurę. Ma 3 razy więcej witaminy C niż pomarańcze