Zmniejsz skutecznie ochotę na słodycze. Zastosuj te rady prosto od dietetyka

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, by spożycie cukru nie przekraczało 10 procent wartości energetycznej diety. Tymczasem Polacy, jak wskazują prowadzone badania, znacznie przekraczają te normy. Chęć sięgnięcia po coś słodkiego często okazuje się silniejsza niż zdrowy rozsądek. Efekt? Zjadamy ponad 40 kilogramów cukru rocznie, co w przypadku wielu skutkuje niekontrolowanym przybieraniem na wadze. Prowadzi też do rozwoju wielu różnych chorób, Takich jak na przykład otyłość, cukrzyca typu drugiego, nadciśnienie, miażdżyca, udar mózgu czy zawał serca. Jak zatrzymać to błędne koło i zmniejszyć ochotę na słodycze? Sprawdzone sposoby zdradza dietetyk kliniczny Julia Szymura.

Jak opanować chęć sięgnięcia po słodycze?

Wzmożona ochota na coś słodkiego, jak podkreśla Julia Szymura, może być sygnałem wskazującym, że w organizmie brakuje pewnych mikroelementów. Chodzi przede wszystkim o chrom. Pierwiastek ten bierze udział w metabolizmie glukozy. Pobudza trzustkę do pracy i wzmaga działanie insuliny. Uczestniczy też w trawieniu białek i tłuszczów. Reguluje apetyt i zmniejsza łaknienie. Wzbogacenie codziennej diety o produkty zawierające chrom może więc okazać się skutecznym orężem w walce z nadmiernym apetytem na słodycze. Warto włączyć do codziennego jadłospisu produkty, takie jak: orzechy, szparagi, brokuły, kakao, suszone śliwki, podroby, owoce morza (głównie ostrygi) czy grzyby.

Ograniczeniu ilości spożywanego cukru sprzyja również wypijanie odpowiednich ilości wody. Ten prosty zabieg zapewnia uczucie sytości, a co za tym idzie pozwala zredukować ryzyko sięgania po coś słodkiego. Jeśli nie lubisz zwykłej wody, możesz wykorzystać różne dodatki, które sprawią, że zyska lepszy smak. Dobrze sprawdzi się na przykład sok z cytryny lub limonki. Nagłym napadom głodu zapobiega również spożywanie produktów bogatych w błonnik. Znajdziemy go płatkach owsianych, nasionach roślin strączkowych, a także różnych warzywach i owocach (jabłkach, śliwkach, morelach, brokułach, marchewce itp.).

Ciągła ochota na słodycze nierzadko bywa również objawem zaburzeń w funkcjonowaniu mikrobioty jelitowej. W uporaniu się z tym problemem pomóc mogą kiszonki, a także jogurty. Ważne, by były to produkty naturalne bez dodatku sztucznych barwników, konserwantów czy wzmacniaczy smaku. Należy uważnie czytać etykiety nabywanych artykułów spożywczych. Cukier i niezdrowe dodatki „ukrywają” się nawet w pozornie zdrowych produktach.

Ogranicz cukier, ale zachowaj zdrowy rozsądek

Stosowanie restrykcyjnych diet i eliminacja cukru z diety za wszelką cenę często przynoszą skutek odwrotny od zamierzonego. „Zakazany owoc” kusi bowiem jeszcze bardziej. Dlatego nie warto zupełnie rezygnować ze słodkich przyjemności. Należy natomiast zachować umiar w jedzeniu słodyczy i mądrze wybierać słodycze, jakie włączamy do diety. Warto zrezygnować z inwestowania w wysoce przetworzone przegryzki i postawić na samodzielnie przygotowywane przekąski, na przykład proteinowe brownie czy jogurt naturalny z owocami i nasionami chia.

Czytaj też:

Czy woda z cytryną pomaga w odchudzaniu? Dietetyk rozwiewa wątpliwościCzytaj też:

Przepis na te kulki mocy dostałam od dietetyka. To śniadanie jest lepsze od owsianki