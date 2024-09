Kawa z kardamonem błyskawicznie spala tłuszcz, ale to nie wszystko. Sprawdź jej inne zalety

Kawa z kardamonem to niezwykłe połączenie, które urzeka zmysły. Przyprawa ta nadaje kawie orientalnego charakteru i delikatnej słodyczy, dlatego jest idealna na jesienne, chłodne poranki. Ten napój jest też doskonały dla tych, którzy szukają nowych doznań smakowych. Co więcej, jego picie ma dobroczynny wpływ na organizm. Do jednej z jego najpopularniejszych właściwości należy prostsze chudnięcie, ale okazuje się, że zalet jest znacznie więcej.

Kawa z kardamonem pomoże schudnąć

Przyprawa o charakterystycznym, korzennym smaku może pomóc w walce o wymarzoną figurę. Kawa z kardamonem spala tłuszcz, ponieważ przyprawa ta jest naturalnym termogenikiem (naturalną substancją wpływającą korzystnie na przemianę materii). W wyniku podwyższenia temperatury – stymuluje metabolizm. W konsekwencji dochodzi do szybszego, ale też bardziej efektywnego spalania tkanki tłuszczowej. Dodatkowo pomaga na problemy trawienne i niweluje zaparcia. Tajemnica działania takiego napoju to również kofeina, która stymuluje procesy metaboliczne. Pamiętajcie jednak, że do schudnięcia niezbędny jest deficyt kaloryczny, a taka kawa może być jedynie dodatkiem.

Żeby przygotować taką kawę, możecie użyć sproszkowanego kardamonu, który dostaniecie w większości sklepów spożywczych (możecie również kupić go przez internet). Jeśli chcecie jednak, żeby wasza kawa była bardziej aromatyczna – postawcie na strąki kardamonu, które należy samodzielnie rozetrzeć w moździerzu. Zamiast zwykłej kawy możecie też spróbować przygotować odchudzający napój kawowy z kardamonem.

Na co jeszcze pomaga kawa z kardamonem?

Połączenie kawy z kardamonem to nie tylko kwestia smaku, ale również zdrowia. Kardamon ma także właściwości antyoksydacyjne, dzięki czemu neutralizowane są nadmierne ilości wolnych rodników w organizmie. Spożywanie takich związków to element profilaktyki niektórych chorób, między innymi miażdżycy. Dodatkowo kardamon może pomóc obniżyć poziom całkowitego cholesterolu. Dodatkowo jest odpowiedni na takie dolegliwości, jak wzdęcia, zgaga czy nudności. Ma także właściwości rozkurczowe. Taka kawa wspomaga również oczyszczanie organizmu z toksyn.

Właściwości zdrowotne kardamonu to również działanie przeciwzapalne – przeciwutleniacze chronią komórki przed uszkodzeniem, a w konsekwencji zapobiegają powstawaniu stanów zapalnych. Z kolei kawa sama w sobie działa pozytywnie na naszą pamięć i koncentrację, również zawiera antyoksydanty, a dodatkowo zwiększa produkcję serotoniny, która wpływa na polepszenie naszego nastroju.

