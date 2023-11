Odchudzający napój kawowy z kardamonem. Pokochałam ten sposób picia kawy

Największym atutem tego kawowego napoju są dwa składniki przyspieszające metabolizm – kawa i kardamon. To skuteczne „pobudzacze” układu trawiennego, a zmiksowane w koktajlu smakują wyśmienicie.

Przepis: Przepis na odchudzający napój kawowy z kardamonem Koktajl kawowy z kardamonem sprawi, że kilogramy będą znikać błyskawicznie. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 102 Składniki 4 łyżki płatków owsianych

200 ml zaparzonej kawy

100 ml mleka (najlepiej migdałowego)

kardamon do smaku Sposób przygotowania Parzenie kawyZaparz kawę. Możesz przygotować kawę z ekspresu, „po turecku” lub z kawiarki. Jeśli twoja kawa ma fusy, koniecznie usuń je po zaparzeniu. Intensywność kawy zależy od twoich preferencji. Nasączanie płatkówDo miseczki wsyp płatki owsiane, a następnie zalej je kawą (może być gorąca). Pozostaw je na 5 minut. Miksowanie w blenderzeGdy mieszanka kawowo-owsiankowa nabierze temperatury pokojowej, przelej ją do miski blendera. Dodaj pozostałe składniki: mleko i kardamon. Wszystko zblenduj i przelej do szklanki. Jeśli zależy ci na schłodzeniu koktajlu, możesz na kilka minut umieścić go w lodówce lub dodać do niego lód. Smacznego!

W czym tkwi odchudzający sekret kawowego napoju?

Wszystkie składniki stanowiące bazę koktajlu skutecznie wspomagają pracę układu pokarmowego, zarówno kawa, jak i mleko migdałowe, płatki owsiane oraz kardamon. Zawarta w kawie kofeina pobudza trawienie. Jak podaje portal „Health Day”, picie czterech filiżanek kawy dziennie może zmniejszyć tkankę tłuszczową nawet o 4 procent, dzięki kwasowi chlorogenowemu – przeciwutleniaczowi, który wspiera utratę tłuszczu. A do przygotowania koktajlu używamy 200 ml kawy, czyli dwóch filiżanek. Tym sposobem spożywamy połowę dziennej porcji, niezbędnej do zgubienia kilogramów. Drugim „cudownym” składnikiem tego koktajlu jest kardamon.

Ile kardamonu dodać do koktajlu?

To zależy od indywidualnych preferencji. Kardamon ma specyficzny, słodkawo-ostrawy smak, lekko korzenny. Idealnie komponuje się z kawą. Dodanie nawet szczypty tej przyprawy sprawia, że napój nabiera ciekawego, nieco orientalnego smaku. Poza tym kardamon należy do naturalnych termogeników, czyli naturalnych substancji poprawiających tempo przemiany materii. Po jego spożyciu dochodzi do podwyższenia temperatury ciała, co przekłada się na lepszą stymulację metabolizmu. Co ciekawe, z jednej strony pobudza on apetyt poprzez wydzielanie soków trawiennych, ale jednocześnie redukuje chęć na słodycze. W zależności od tego, jaki efekt chcemy osiągnąć, należy dodać do koktajlu jedną, dwie lub nawet trzy szczypty kardamonu. Im więcej przyprawy dodamy, tym bardziej przyspieszymy metabolizm.

Czy kawowy koktajl z kardamonem można pić na pusty żołądek?

Kawa wypita przed śniadaniem może zwiększyć produkcję kwasu żołądkowego (bo sama w sobie też jest kwaśna). A większy poziom kwasowości w żołądku może spowodować niestrawność, wzdęcia, nudności i zgagę. Czy tak samo może zadziałać koktajl kawowy? Lepiej nie ryzykować i zjeść wcześniej pożywne śniadanie. Poza tym napój kawowy wypity na pusty żołądek zaspokoiłby apetyt tylko na chwilę, a w efekcie po kilku godzinach poczulibyśmy zwiększony apetyt, przez co zjedlibyśmy więcej niż powinniśmy. Kawowy koktajl świetnie smakuje też po południu. Można wypić go zamiast deseru albo np. z dietetyczną napoleonką.

