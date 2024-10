Z pozoru niewinny nawyk przekreśla marzenia o szczupłej sylwetce. Wielu Polaków popełnia ten błąd

Złe nawyki żywieniowe, takie jak jedzenie kalorycznych przekąsek, wysokoprzetworzona żywność czy częste picie słodzonych napojów mogą prowadzić do nadmiernego spożycia kalorii i przyrostu wagi. Dodatkowo mała aktywność fizyczna i siedzący tryb życia często powodują, że spalamy mniej kalorii, niż spożywamy, a to w konsekwencji również może prowadzić do odkładania się tkanki tłuszczowej. Nieodpowiednie nawyki to także jedzenie przed telewizorem, emocjonalne objadanie się lub jedzenie „z nudów”. Okazuje się, że tyć możecie jeszcze przez jeden czynnik, na który wiele osób nie zwraca w ogóle uwagi.

Ten szkodliwy nawyk powoduje tycie

Jedzenie w pośpiechu to częsty problem współczesnego świata. Może ono prowadzić do wielu negatywnych konsekwencji dla naszego zdrowia, w tym między innymi przybierania na wadze. Szybkie jedzenie często wiąże się z jedzeniem większych porcji, ponieważ nasz mózg nie jest w stanie zarejestrować sygnału sytości. Tak naprawdę, zanim mózg zorientuje się, że jesteśmy najedzeni, to może to potrwać nawet 20 minut. Badanie przeprowadzone na dzieciach wykazało, że 60 procent osób jedzących szybko również się przejada. Dodatkowo takie osoby są trzy razy bardziej narażone na nadwagę.

Jedząc w pośpiechu, konsumujemy więcej, niż wtedy, gdy delektujemy się każdym kęsem. Aby uniknąć tych problemów, warto poświęcić czas na spokojne spożywanie posiłków i dokładne przeżuwanie każdego kęsa. Dodatkowo, kiedy jemy szybko, często połykamy duże kawałki pokarmów, co utrudnia ich dokładne przeżuwanie i trawienie. To z kolei może być przyczyną problemów żołądkowych, takich jak wzdęcia, zgaga czy niestrawność. Co więcej, szybkie jedzenie może zwiększyć ryzyko cukrzycy typu 2, insulinooporności i zespołu metabolicznego.

Jak jeść wolniej? Praktyczne wskazówki

Ważne jest, żeby unikać skrajnego głodu. Trudno jest jeść powoli, gdy jesteśmy bardzo głodni. Żeby temu zapobiec warto mieć „pod ręką” zawsze jakąś zdrową przekąskę. Pamiętajcie też, by nie jeść przed ekranem telewizora, komputera czy smartfonu, tylko skupić się na posiłku. Zwróćcie uwagę na smak, teksturę i aromat każdego kęsa. Warto również kroić jedzenie na mniejsze kawałki i nabierać mniejsze porcje na widelec – to zmusi was do wolniejszego jedzenia. Starajcie się też dokładnie przeżuwać każdy kęs (lepiej strawicie też wtedy posiłek). Dobrym sposobem jest również odkładanie widelca przed każdym kęsem – to pomoże wam zwolnić tempo jedzenia. Jeśli doskwierają wam nadprogramowe kilogramy – sprawdźcie, jakie są sprawdzone sposoby na odchudzanie Warto również wiedzieć, przez jakie błędy waga stoi w miejscu, a wy nie możecie schudnąć.

