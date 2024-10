Polacy zajadali się tym ciastem w PRL-u. Udoskonaliłam krem i deser jest teraz lekki jak chmurka

„Odchudzona” karpatka to idealna propozycja dla tych, którzy chcą cieszyć się smakiem tego klasycznego ciasta, jednocześnie dbając o linię. Tradycyjna karpatka, choć przepyszna, jest dosyć kaloryczna ze względu na dużą ilość masła i cukru w kremie. Można ją przygotować jednak w lżejszej wersji – zachowamy wtedy charakterystyczną delikatność ciasta parzonego oraz kremową konsystencję nadzienia, ale całość nie będzie tak tucząca. Można zastosować zamienniki, które pozwalają obniżyć kaloryczność bez rezygnowania z wyśmienitego smaku.

Jak zrobić karpatkę z lekkim kremem? Prosty przepis

Choć karpatka jest ciastem, którego przygotowanie zajmuje nieco czasu, to zdecydowanie warta jest każdej chwili poświęconej na jej wykonanie. To prawdziwy powrót do smaków z dzieciństwa, które przywołują wspomnienia o babciach i mamach piekących to ciasto.

Przepis: Ciasto na karpatkę To ciasto w mig zniknie z talerza i każdy poprosi o dokładkę Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 6 Składniki 200 g mąki pszennej

4 jajka

100 g masła

szczypta soli

250 ml wody Sposób przygotowania Przygotowanie ciastaW rondelku zagotujcie wodę z masłem, a kiedy zacznie wrzeć, dodajcie mąkę i energicznie mieszajcie drewnianą rózgą kuchenną, aż masa zacznie odchodzić od ścianek rondelka. Później odstawcie ciasto do całkowitego wystudzenia. Dodawanie jajekPo ostudzeniu dodawajcie jajka pojedynczo, miksując ciasto po każdym dodanym jajku, aby uzyskać gładką konsystencję. Na koniec doprawcie szczyptą soli dla smaku i podziel ciasto na dwie równe porcje. Pieczenie karpatkiRozprowadźcie każdą porcję na dwóch płaskich blachach wyłożonych papierem do pieczenia. Wstawcie blachy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza i pieczcie przez 30-45 minut. Nie otwierajcie piekarnika, aż ciasto nabierze złotego koloru, a po upieczeniu odstawcie je do całkowitego wystudzenia.

Krem do karpatki możecie też wzbogacić przyprawami, które nadadzą całemu wypiekowi wyjątkowego charakteru i wprowadzą do kuchni odrobinę jesiennego klimatu. Dodanie na przykład szczypty cynamonu do kremu sprawi, że stanie się on jeszcze bardziej aromatyczny.

Przepis: Lekki krem do karpatki Ten krem smakuje tak samo dobrze, jak w klasycznej wersji, ale jest dużo lżejszy Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 1 Składniki 500 g mascarpone

budyń waniliowy

ksylitol

500 ml mleka Sposób przygotowania Przygotowanie budyniuZróbcie budyń zgodnie z przepisem na jego etykiecie. Zamieńcie jednak cukier na ksylitol. Odstawcie gorący budyń do całkowitego wystudzenia, najlepiej umieśćcie go w lodówce, gdy lekko przestygnie. Ubijanie mascarponeW tym czasie ubijcie mikserem serek mascarpone. Powinien być puszysty, ale uważajcie, żeby nie ubijać zbyt długo, bo może się zważyć. Robienie masyPołączcie mascarpone z wystudzonym budyniem, dodajcie szczyptę cynamonu i przełóżcie go na jedną część ciasta, a przykryj drugą.

Jak przygotować idealne ciasto na karpatkę?

Aby przygotować idealne ciasto parzone na karpatkę, warto zastosować kilka sprawdzonych trików. Po dodaniu mąki do gotującej się wody z masłem bardzo ważne jest szybkie i energiczne mieszanie, aby masa była gładka i bez grudek. Następnie, przed dodaniem jajek, należy upewnić się, że ciasto jest całkowicie wystudzone – zbyt ciepłe może spowodować ścięcie jajek. Jajka trzeba dodawać stopniowo, po jednym, za każdym razem dobrze miksując. Zapewni to jednolitą konsystencję i odpowiednie napowietrzenie ciasta, a to z kolei sprawi, że ładnie wyrośnie w piekarniku.

Przed pieczeniem piekarnik powinien być bardzo dobrze rozgrzany, zazwyczaj do 180°C, co jest kluczowe, by ciasto parzone odpowiednio wyrosło i miało właściwą strukturę. Ważne jest, aby podczas pieczenia nie otwierać piekarnika, ponieważ ciasto jest wrażliwe na zmiany temperatury i może opaść, a wtedy straci charakterystyczny „górkowaty” wygląd. Z kolei rozprowadzając ciasto na blaszce, warto to robić równomiernie, ale jednak pozostawiając kilka nierówności (pomoże to stworzyć charakterystyczne „górki” na wierzchu karpatki). Zastosowanie tych trików pozwoli wam uzyskać lekkie, puszyste i idealnie wyrośnięte ciasto na karpatkę. Możecie przygotować też karpatkę w 15 minut bez pieczenia – ten przepis będzie idealny, gdy zapukają do was niespodziewani goście.

Czytaj też:

Moje ciasto ze śliwkami wzbogacam o ten kremowy składnik. Wypiek wychodzi zniewalająco smacznyCzytaj też:

Ten szybki retro deser przygotujecie w 10 minut z 4 składników. Kiedyś zajadali się nim wszyscy