To jedzą Amerykanki, żeby wyglądać jak Słowianki. Ten produkt pomaga schudnąć, a kosztuje grosze

Kobiety na całym świecie od wieków pielęgnowały swoje własne, unikalne tradycje kulinarne, które pomagały im zachować urodę. Mieszkanki różnych państw mają więc swoje patenty na piękny wygląd i nienaganną figurę. Ostatnio w mediach społecznościowych hitem stał się żywieniowy trik na piękną sylwetkę. Cieszy się on ogromną popularnością wśród Amerykanek – kobiety zapragnęły inspirować się Słowiankami i włączyły do swojej diety produkt, który jest bardzo popularny w naszym kraju.

Amerykanki jedzą zdrową kaszę, żeby wyglądać jak Słowianki

Aktualnie na TikToku wśród Amerykanek króluje trend „slavic girl diet”, który powoli staje się viralem. Mieszkanki Ameryki wierzą, że jeden konkretny składnik w diecie pomoże im uzyskać wspaniałą sylwetkę. Zdaniem dziewczyn z USA Słowianki są piękne i mogą pochwalić się figurą modelki, a odpowiadać ma za to ich dieta. Pragnąc tak wyglądać, dziewczyny ze Stanów Zjednoczonych włączają do swojej diety kaszę gryczaną, kojarząc ten produkt z krajami takimi jak Polska, Rosja czy Ukraina. Czy kasza gryczana rzeczywiście jest dobrym sposobem na osiągnięcie pięknej figury? Okazuje się, że tak.

Kasza gryczana, czyli produkt powstający z gryki, to naprawdę dobry wybór dla osób dbających o linię. Jest bogata w błonnik, który na długo zapewnia uczucie sytości, pomagając kontrolować apetyt i zapobiegając podjadaniu między posiłkami. Dodatkowo błonnik wspiera prawidłową pracę układu pokarmowego. Przyspiesza też metabolizm, co jest kluczowe podczas odchudzania. Niski indeks glikemiczny tej kaszy sprawia, że poziom cukru we krwi podnosi się powoli, co zapobiega gwałtownym skokom energii i ochocie na słodkie przekąski. Dodatkowo jej jedzenie przyczynia się do zmniejszonego wchłaniania tłuszczu i cholesterolu z pożywienia.

Dlaczego jeszcze warto jeść kaszę gryczaną?

Kaszę gryczaną można śmiało określić „królową polskich stołów”. Jej regularne spożywanie dostarcza organizmowi wielu cennych witamin, które wspierają ogólny stan zdrowia i odporność. Dodatkowo wspomaga oczyszczanie organizmu z toksyn. Zawiera także związki o charakterze antyoksydacyjnym (polifenole), które między innymi stabilizują ciśnienie krwi. Co więcej, ten rodzaj kaszy zawiera takie składniki mineralne, jak:

magnez,

potas,

fosfor,

miedź,

żelazo,

mangan,

cynk.

Jest to także doskonałe źródło białka roślinnego, co czyni tę kaszę idealnym produktem dla wegetarian i wegan. Kasza gryczana jest łatwa w przygotowaniu i można ją wykorzystać w wielu różnych daniach, zarówno na słodko, jak i w wersji wytrawnej. Zobaczcie też, jak Włoszki dbają o figurę i sprawdźcie, dlaczego Japonki nie tyją. Warto się zainspirować i skorzystać z tych sekretów na piękną sylwetkę.

