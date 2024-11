Te naturalne produkty działają jak leki na odchudzanie. Poleca je znana ekspertka

Doktor Hanna Stolińska to dietetyk kliniczny z bogatym doświadczeniem. Na co dzień niesie pomoc osobom z nadwagą lub otyłością, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy, zadbać o siebie i zyskać lepszą kondycję. Swoją wiedzą dzieli się również w sieci. Publikuje w mediach społecznościowych materiały. Porusza w nich kwestie dotyczące odchudzania i zdrowego stylu życia. Jeden z najnowszych postów poświęciła lekom na odchudzanie i naturalnym produktom, które w wielu sytuacjach mogą je z powodzeniem zastąpić. Wykazują bowiem podobne działanie jak preparaty dostępne w aptekach.

Jak działają leki na odchudzanie?

Popularne leki na odchudzanie dostępne w aptekach zwykle oddziałują na hormon GLP-1 i aktywują go. To naturalny związek wytwarzany w ludzkim organizmie w odpowiedzi na spożycie posiłku. Odpowiada on między innymi za stymulowanie wydzielania insuliny. Spowalnia też opróżnianie żołądka z treści pokarmowych, dzięki czemu zapewnia dłuższe uczucie sytości po jedzeniu. Osoby z nadmierną masą ciała mogą być mniej wrażliwe na działanie tego hormonu. Dlatego preparaty na odchudzanie pomagają im w rzuceniu nadprogramowych kilogramów. Ma to jednak swoją „cenę”. Osoby przyjmujące tego typu środki bardzo często jedzą za mało, co powoduje spadek masy mięśniowej, a nie tkanki tłuszczowej. Nierzadko zmagają się też – jak zauważa doktor Hanna Stolińska – z zaparciami, refluksem i ogólnym osłabieniem.

Naturalne leki na odchudzanie – co włączyć do diety?

Doktor Hanna Stolińska zauważa, że można naturalnie zwiększyć poziom hormonu sytości w organizmie. Wystarczy włączyć odpowiednie produkty do codziennej diety, Na stworzonej przez nią liście pojawiają się takie produkty jak:

orzechy,

awokado,

nasiona chia i konopne,

płatki owsiane,

jajka,

rośliny strączkowe (fasola, soczewica, ciecierzyca itp.),

jęczmień,

brokuły i brukselka,

jogurt grecki

ryby,

jabłka,

gruszki,

zielone banany

ciemna czekolada,

zielone warzywa liściaste (sałata, szpinak, jarmuż etc.),

zielona herbata,

ocet jabłkowy,

przyprawy (kurkuma, imbir, kozieradka, czarny pieprz).

Kluczem do przedłużenia poczucia sytości po spożytym posiłku jest – jak podkreśla ekspertka – wprowadzenie do codziennej diety większej ilości białka, błonnika i zdrowych tłuszczów (omega-3). Nie należy również zapominać o odpowiednim nawodnieniu oraz probiotykach. Dietetyczka podkreśla też, że osoby, które zmagają się z chorobą otyłościową lub innymi problemami zdrowotnymi nie powinny podejmować prób leczenia na własną rękę. Wszystkie działania muszą być realizowane w porozumieniu ze specjalistą.

