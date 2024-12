Biedronka rozdaje dobre masło za darmo. To ostatni dzwonek, by zaoszczędzić przed Nowym Rokiem

Jeśli nie zdążyłeś jeszcze uzupełnić zapasów masła przed Nowym Rokiem, masz ostatnią szansę, by nadrobić zaległości. Przy okazji sporo zaoszczędzisz. Musisz jednak spełnić kilka warunków. Promocja jest skierowana do członków programu lojalnościowego Moja Biedronka. By z niej skorzystać, musisz posiadać specjalną kartę lub aplikację. Na szczęście ich zdobycie jest banalnie proste. Pierwsze z wymienionych udogodnień dostaniesz za darmo przy kasie w każdym sklepie sieci. Dedykowane oprogramowanie możesz natomiast ściągnąć ze sklepu internetowego. Bez żadnych opłat i dodatkowych kosztów.

Jak zdobyć masło za darmo w Biedronce?

Akcja dotyczy konkretnego produktu. Chodzi o Masło Polskie ekstra marki Mlekovita. Jeśli kupisz dwie kostki tego tłuszczu, trzecią dostaniesz za darmo. W ramach promocji możesz zdobyć aż sześć opakowań smarowidła o łącznej wadze 1200 gramów (w tym dwa gratis). Jeśli chcesz uzupełnić swoje zapasy, musisz się jednak śpieszyć. Oferta obowiązuje tylko przez jeden dzień. Zaczyna się i kończy we wtorek, 31 grudnia 2024 roku. Nie masz więc zbyt wiele czasu na podjęcie decyzji.

W Sylwestra sklepy sieci Biedronka są czynne krócej niż zwykle. Działają od godziny 6.00 do 20.00. Pamiętaj, że 1 stycznia jest dniem wolnym od pracy. Nie zrobisz wtedy zakupów. Jeśli planujesz uzupełnić swoje kuchenne zapasy, zrób to z odpowiednim wyprzedzeniem.

Jak przechowywać zapas masła?

Zastanawiasz się, co zrobić z zakupionym zapasem masła? Nie musisz zużyć wszystkiego od razu. Część kostek możesz przechować na później. W tym celu najlepiej je zamrozić. Wystarczy podzielić tłuszcz na mniejsze porcje i umieścić je w pojemniku lub woreczku do zamrażania żywności. Tak zabezpieczony produkt może spędzić w zamrażarce nawet sześć miesięcy. Oczywiście im wcześniej go zużyjesz, tym lepiej. Pamiętaj, by smarowidło leżało z dala od produktów wydzielających intensywne zapachy. W przeciwnym razie szybko wchłonie „obce” aromaty.

