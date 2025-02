Większość Polaków widzi w nim tylko piękną roślinę. Ja dodaję go do potraw i chudnę

Szarłat – szerzej znany jako amarantus – należy do rodziny szarłatowatych. Jest zaliczany do tak zwanych pseudozbóż, podobnie jak komosa ryżowa. Uprawiali go już Aztekowie i Majowie. Współcześnie spotyka się go nie tylko w Ameryce Północnej i Środkowej, ale również w wielu innych regonach świata. Swoją sławę zawdzięcza przede wszystkim wyjątkowym właściwościom. Ziarna amarantusa, choć niewielkie, wywierają niezwykle pozytywny wpływ na organizm. Zobacz, co dokładnie potrafią.

Jak amarantus wpływa na odchudzanie?

Ziarna amarantusa zawierają sporo błonnika pokarmowego. Ten składnik odgrywa kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu trawienia. Drażni ściany jelit, dzięki czemu pobudza je do intensywniejszej pracy. Tym samym przyspiesza przemianę materii i oczyszczanie organizmu z toksyn. Reguluje też rytm wypróżnień. W dodatku obniża stężenie glukozy we krwi. Zapobiega nagłym „skokom” poziomu cukru oraz występowaniu wielu dolegliwości gastrycznych, takich jak na przykład zaparcia czy wzdęcia. Przeprowadzone badania dowodzą, że zmniejsza on też ryzyko rozwoju chorób nowotworowych, między innymi raka jelita grubego.

Błonnik pokarmowy wiąże też wodę w żołądku. W efekcie zwiększa swoją objętość i przedłuża uczucie sytości po posiłku. Hamuje nadmierny głód, a tym samym ułatwia kontrolowanie liczby przyjmowanych kalorii. Poza tym redukuje ryzyko podjadania. Można więc bez cienia wątpliwości stwierdzić, że wspomaga odchudzanie i utrzymanie szczupłej sylwetki. Pośrednio chroni zatem przed nadwagą oraz otyłością, a także zagrożeniami, jakie ona za sobą niesie (miażdżycą, zwyrodnieniem stawów, udarem mózgu, zawałem serca etc.).

Jakie inne właściwości ma amarantus?

Amarantus dostarcza organizmowi sporej dawki antyoksydantów. Związki te mają bardzo duże znaczenie dla spowolnienia procesów starzenia. Zwalczają wolne rodniki, redukują stany zapalne i chronią komórki przed uszkodzeniami. Poprawiają też funkcjonowanie poznawcze i wzmacniają odporność. Wspierają organizm w walce z infekcjami oraz drobnoustrojami.

Ziarna amarantusa zawierają też wiele mikroelementów i makroskładników. Znajdziemy w nich więcej białka, wapnia i magnezu niż w osławionych płatach owianych. Powinny włączyć je do diety nie tylko osoby w średnim wieku, ale również seniorzy. To jeden z ważnych kroków do zachowania dobrej kondycji i sprawności umysłu na długie lata.

Jak włączyć amarantus do diety?

Amarantus może z powodzeniem zastąpić płatki owsiane czy ryżowe. Warto też dodawać go do deserów, koktajli czy sałatek. Nie wymaga długiej obróbki termicznej. Wystarczy gotować go przez około 20 minut w proporcji 1:3 (jedna porcja ziaren na 3 porcje wody). Nie zaleca się spożywania ich w formie surowej.

