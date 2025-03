Ten napój to świetny „pogromca” tłuszczu. Dzięki niemu szybciej schudniesz i przestaniesz podjadać

Odchudzanie bywa często trudnym i wymagającym zadaniem. Na szczęście w walce z „boczkami” nie jesteśmy zdani wyłącznie na siebie. Nieocenionym wsparciem w procesie zrzucania nadprogramowym kilogramów może okazać się produkt, który wiele osób ma już w swojej lodówce. W promocji kupisz go za mniej niż trzy złote. Zobacz, co włączyć do diety, by szybciej osiągnąć wymarzoną figurę.

Ten napój to prosta i tania recepta na szczupłą sylwetkę

Dobrym „orężem” w walce z nadprogramowymi kilogramami jest maślanka. To fermentowany napój mleczny powstały jako produkt uboczny procesu wytwarzania masła. Ma lekko kwaśny, orzeźwiający smak i wysoką wartość odżywczą. Zawiera mikro- i makroelementów ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. W jego składzie znajdziemy między innymi wapń, fosfor, potas, selen, cynk, magnez czy witaminy z grupy B. Nabiał obniża poziom „złego cholesterolu”. Wzmacnia kości, stawy i zęby. Poza tym działa ochronnie na układ sercowo-naczyniowy i wspiera pracę przewodu pokarmowego.

Jak maślanka wspomaga odchudzanie?

Maślanka dostarcza organizmowi łatwo przyswajalnego białka, które usprawnia trawienie, a jednocześnie przedłuża uczucie sytości po posiłku, zapobiegając podjadaniu. W efekcie pozwala skuteczniej kontrolować liczbę przyjmowanych kalorii. W dodatku przyspiesza przemianę materii ułatwia rozkład tłuszczów. Wpływa też pozytywnie na mikroflorę jelit. Łagodzi stany zapalne tkanek i zmniejsza ryzyko wystąpienia różnych dolegliwości gastrycznych. Sama jest produktem niskokalorycznym. 100 mililitrów maślanki to około 40 kcal.

Kto nie powinien pić maślanki?

Jednym z najważniejszych przeciwwskazań do picia maślanki jest alergia na białka mleka krowiego. Towarzyszą jej takie objawy jak na przykład nudności, bóle brzucha, wymioty, biegunki etc. Po napój nie powinny również sięgać osoby w trakcie farmakoterapii. Może on bowiem wchodzić w interakcje z przyjmowanymi, podobnie zresztą jak inne produkty mleczne (mleko, kefir, jogurt etc.). Dlatego, jeśli zażywasz jakieś leki, skonsultuj się z lekarzem, zanim włączysz maślankę do swojej codziennej diety.

