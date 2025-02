Pyszny „deser z niczego” przygotujesz w 10 minut. Resztę zrobi za ciebie lodówka

Czasami nachodzi nas ochota na „coś słodkiego”, ale brakuje nam czasu lub energii, by spędzać długie godziny w kuchni. W takich momentach świetnym rozwiązaniem są błyskawiczne desery, które można przygotować w kilka minut. Idealnie sprawdzają się wtedy, gdy chcemy szybko zaspokoić swoją słodką zachciankę bez większego wysiłku. Mogą to być proste przepisy, jak jogurt z owocami, koktajl czy mus czekoladowy, które można przygotować w ciągu kilku chwil. Ja ostatnio zajadam się jednak czymś zupełnie innym.

Błyskawiczny deser z kilku składników

Doskonałym pomysłem na błyskawiczny deser jest mus cytrynowy, który zachwyca intensywnym, orzeźwiającym smakiem cytrusów, idealnie sprawdzi się więc dla miłośników takich smaków. Przygotowanie go zajmuje zaledwie kilka minut, a efekt końcowy jest naprawdę świetny. Ten krem możecie podawać na różne sposoby – jako nadzienie do ciast, krem do naleśników, dodatek do lodów czy po prostu zjeść łyżeczką prosto z miseczki.

Przepis: Cytrynowy deser Ten deser jest pyszny i naprawdę banalnie prosty w przygotowaniu Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 3 godz. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 281 w każdej porcji Składniki 330 ml śmietanki 30%

3 łyżki cukru pudru

sok z połówki cytryny

starta skórka z 1 cytryny Sposób przygotowania Ścieranie skórki cytrynyWyparzcie cytrynę, a następnie zetrzyjcie na tarce. Nie ścierajcie jednak białej błonki, ponieważ to niekorzystnie wpłynie na smak deseru. Połączenie składnikówDo garnka przelejcie śmietankę, a następnie dodajcie cukier puder i startą skórkę z cytryny. Całość chwilę podgrzewajcie i wlejcie sok wyciśnięty z połowy cytryny. Podgrzany krem przelejcie do miseczek i wstawcie na trzy godziny do lodówki. Podając go, możecie udekorować ten deser listkami mięty.

Inne pomysły na błyskawiczne deser

Błyskawiczne i proste desery to idealne rozwiązanie, gdy chcemy zaspokoić ochotę na coś słodkiego, nie poświęcając przy tym zbyt dużo czasu na przygotowanie takiego deseru. Co więcej, wystarczy kilka składników, by wyczarować coś pysznego. Do takich deserów należą na przykład szybkie musy owocowe, przygotowywane w kilka minut z jogurtu i świeżych owoców. Takim błyskawicznym deserem jest też sernik „na zimno” – wymaga on jedynie zmiksowania kilku składników i schłodzenia w lodówce. Jeśli z kolei ktoś jest miłośnikiem czekolady, może przygotować ekspresowe ciasto czekoladowe. Klasykiem wśród szybkich deserów jest z kolei sałatka owocowa, ale też różnego rodzaju przekąski z użyciem gotowego ciasta francuskiego. Świetnie smakują na przykład kieszonki z gruszką i czekoladą zawinięte w takie ciasto i upieczone.

