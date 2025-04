Dietetyk: to banalny sposób na odchudzanie. Zastosuj go, a waga sama zacznie spadać

Czy można schudnąć bez wysiłku? Dietetyk Monika Czarnota przekonuje, że tak. W jednym z materiałów opublikowanych w mediach społecznościowych trik, dzięki któremu można poczuć luz w pasie, a jednocześnie wspomóc organizm w codziennym funkcjonowaniu. Ta „sztuczka”, jak sama przyznaje, „to nie mit, a potwierdzony naukowo fakt”. Co więcej, jej wprowadzenie do codziennej rutyny nic nie kosztuje. Wystarczy odrobina dobrych chęci.

Banalny trik na odchudzanie, który działa

W odchudzaniu pomóc może zwykłe picie wody. Przeprowadzone badania dowiodły, że wypicie 500 mililitrów zimnej wody zwiększa tempo przemiany materii o około 30% przez kolejną godzinę. Ma to związek z tzw. termogenezą. Mianem tym określa się proces wytwarzania ciepła przez organizm. Musi on wyprodukować więcej energii, by ogrzać wodę do temperatury ciała, co z kolei wiąże się ze spalaniem większej liczby kalorii. Jak wykorzystać tę wiedzę w praktyce? Dietetyk Monika Czarnota wskazuje, że wystarczy wzbogacić swoją codzienną rutynę o kilka prostych nawyków.

Pij wodę na czczo i przed posiłkami – pobudzisz metabolizm i poprawisz trawienie. Sięgaj po zimną wodę, by zwiększyć efekt termogeniczny – radzi ekspertka.

Wdrożenie tych zmian pozwoli pozbyć się nawet pół kilograma w ciągu miesiąca. I to tylko – jak przekonuje specjalistka – dzięki jednej prostej zmianie w codziennej diecie, która w zasadzie nie wymaga od nas żadnego wysiłku. Poza tym odpowiednie nawodnienie organizmu pozwala szybciej odczuć sytość i zmniejsza ryzyko podjadania między posiłkami.

Jak pić wodę?

Picie wody wydaje się prostą czynnością. Jednak spora część osób wykonuje ją w niewłaściwy sposób, choć nie zdaje sobie z tego sprawy. Chce szybko ugasić pragnienie i pochłania dużą ilość płynów w krótkim czasie. To duży błąd. Wodę należy pić często, ale małymi łykami. Pozwala to lepiej nawodnić poszczególne komórki tkanek. Wypijanie wody „jednym haustem” przynosi skutek odwrotny od zamierzonego. Woda zostaje wydalona z organizmu, jeszcze zanim zdąży cokolwiek zdziałać. Dodatkowo stanowi duże obciążenie dla nerek.

