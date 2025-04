Ten jogurt z Biedronki bije inne na głowę. Ekspertka nie ma najmniejszych wątpliwości

Większość jogurtów, jakie można kupić w sklepach spożywczych i dużych sieciach handlowych może bardziej zaszkodzić zdrowiu niż pomóc (przede wszystkim z uwagi na dużą ilość cukru i zbędnych dodatków). Wśród wielu niezbyt dobrych produktów znajdują się jednak również prawdziwe „perełki”, które z całą pewnością warto włączyć do codziennego jadłospisu. Jedną z nich jest produkt dostępny w ofercie Biedronki. Zwróciła na to uwagę dietetyk Dominika Hatala w jednym z nagrań udostępnionych w sieci. Jej spostrzeżenie nie pozostawiają wątpliwości.

Najlepszy jogurt z Biedronki zdaniem dietetyka

Na miano najlepszego jogurtu w Biedronce zdaniem ekspertki zasługuje Fruvita Pure. Ma krótki i prosty skład, który obejmuje tylko trzy elementy. Na pierwszym miejscu znalazł się jogurt naturalny. Stanowi 70 procent zawartości całego produktu. Kolejne pozycje zajmują natomiast owoce – banany i jagody (odpowiednio 18 i 12 procent).

Bez cukru i innych zbędnych dodatków. Jedno opakowanie [o wadze 150 gramów – przyp. red] ma tylko 136 kalorii. Zapłacimy za nie 2 złote i 59 groszy – podsumowuje specjalistka.

Dobrym wyborem będzie też na przykład naturalny skyr, czyli jogurt typu islandzkiego. Najlepiej sięgać po ten z największą ilością białka. Dzięki niemu przekąska zapewni dłuższe uczucie sytości po posiłku, co z kolei pozwoli zmniejszyć ryzyko podjadania i sięgania po wysokoprzetworzone produkty spożywcze, na przykład chipsy, batoniki, wafelki, ciastka etc. To ważna informacja zwłaszcza dla osób, którym zależy na zrzuceniu nadprogramowych kilogramów.

Jak wykorzystać jogurt w kuchni?

Jogurt doskonale sprawdza się jako samodzielna przekąska. Można go również dodawać do owsianek czy koktajli. Naturalne produkty typu skyr z powodzeniem zastępują śmietanę czy majonez w sałatce. Na ich bazie można przygotować również rozmaite placuszki, ciasteczka czy inne desery.

