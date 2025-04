Dietetyczka nie ma wątpliwości: pij ten sok, jeśli chcesz szybciej schudnąć

Naturalne soki od dawna cieszą się popularnością nie tylko ze względu na swój smak, ale także liczne właściwości prozdrowotne. Wiele z nich stanowi prawdziwą „bombę witaminową”, wspierającą codzienne funkcjonowanie organizmu. Okazuje się jednak, że picie jednego, dość popularnego soku, nie tylko wzmacnia organizm, ale też pomaga się szybciej pozbyć nadprogramowych kilogramów.

Ten sok pomaga w odchudzaniu

Lekko kwaśny smak soku z wiśni nie tylko świetnie orzeźwia, ale ma też wiele właściwości zdrowotnych. Mało osób o tym wie, ale jego picie może też wspomóc odchudzanie.

Badania pokazują, że sok i miąższ z wiśni mogą wspierać osoby zmagające się z otyłością. Regularne spożywanie wiśni przez 30 dni wpływa korzystnie na mikrobiotę jelitową, zmniejszając stan zapalny i endotoksemię, co pomaga w walce z nadmiernymi kilogramami – wyjaśnia kierownik Katedry Żywienia i Metabolomiki, prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska.

Dodatkowo sok z wiśni zawiera silne przeciwutleniacze, takie jak antocyjany, które pomagają w walce ze stanami zapalnymi i wspierają regenerację mięśni po wysiłku fizycznym. Działa również korzystnie na jakość snu dzięki naturalnej zawartości melatoniny. Regularne picie soku z wiśni może wspomagać układ krążenia, obniżać ciśnienie krwi.

Jakie soki jeszcze warto pić?

Warto sięgać jednak po różne soki, na przykład sok z buraka doskonale wspomaga układ krwionośny, poprawiając ciśnienie krwi i zwiększając wydolność fizyczną. Z kolei sok z marchwi, bogaty w beta-karoten, pozytywnie wpływa na wzrok, skórę i odporność. Sok z granatu znany jest ze swojego silnego działania przeciwzapalnego oraz zdolności do obniżania poziomu złego cholesterolu, co czyni go sprzymierzeńcem zdrowego serca. Równie cenny jest sok z cytryny, który oczyszcza organizm, wspomaga trawienie i dostarcza dużych ilości witaminy C. Warto również pić sok z żurawiny, który wykazuje silne działanie przeciwbakteryjne, szczególnie korzystne dla układu moczowego. Coraz większą popularność zyskuje także sok z aloesu – łagodzący dolegliwości żołądkowe.

