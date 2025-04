Dodaj ten składnik do kawy, będzie sto razy smaczniejsza. Wspiera serce, poprawia koncentrację

Kawa jest jednym z najpopularniejszych napojów na świecie. Sięga po nią większość osób, rozpoczynając swój dzień. Taka filiżanka aromatycznej kawy dla wielu stanowi nie tylko sposób na poranny zastrzyk energii, ale też rytuał, bez którego trudno wyobrazić sobie codzienność. Jej intensywny zapach i smak sprawiają, że cieszy się ogromną popularnością na całym świecie. Co więcej, ten napój ma też wiele właściwości zdrowotnych. Żeby jeszcze lepiej zadziałał na nasz organizm, warto dodać do niego jeden specjalny składnik.

Niecodzienny dodatek do kawy

Do mleka lub napoju roślinnego należy dodać 2 lub 3 łyżki masła orzechowego. Całość należy podgrzać, mieszając co jakiś czas – do momentu, aż uzyskamy gładką konsystencję. Można później jeszcze nieco zblendować wszystko. W międzyczasie trzeba zaparzyć kawę, a następnie zmieszać ją z masą mleczno-orzechową.

Związki, które są zawarte w orzechach, zwiększają elastyczność naczyń krwionośnych, a co za tym idzie – spożywając je, można zmniejszyć ryzyko choroby niedokrwiennej serca, a także udaru mózgu czy choroby wieńcowej. Dodatkowo orzechy wspierają pracę mózgu – poprawiają pamięć, koncentrację, a także zdolność uczenia się. Zawierają także witaminę E, która jest określana „witaminą młodości” (dotyczy to zwłaszcza orzechów laskowych i migdałów).

Jakie jeszcze właściwości ma masło orzechowe?

Masło orzechowe to nie tylko smaczny dodatek do kanapek czy kawy, ale też źródło wielu cennych składników odżywczych. Zawiera zdrowe tłuszcze nienasycone, białko, błonnik pokarmowy oraz witaminy z grupy B, a także magnez i potas. Dzięki temu wspiera pracę układu nerwowego i pomaga w utrzymaniu uczucia sytości. Jest też dobrym wyborem dla osób aktywnych fizycznie, ponieważ dostarcza energii i wspiera regenerację mięśni. Warto jednak sięgać po masło orzechowe bez dodatku cukru, soli i oleju palmowego, by w pełni korzystać z jego właściwości. Trzeba jednak pamiętać o tym, że wszystkie masła orzechowe to produkty o wysokiej kaloryczności, dlatego nie należy jeść ich w nadmiarze. Wynika to również z wysokiej zawartości tłuszczu. Zobacz, jakie jeszcze właściwości ma masło orzechowe.

